La Cara Oculta - Miscelánea (XIV)

Aquellos que hemos vivido “lo postal” (y el pago con sellos de correos), lo de los teléfonos con prefijos de provincias y el fax (yo curré mandando span por fax), seguimos flipando con las nuevas tecnologías. O al menos a mí me pasa (por lo de ser rubia) porque me parece fabuloso poder tener acceso a tantas personas, a tanto material, a tantas cosas que hace la gente. En directo, de forma automática y sin que importen las distancias.

Es que es la leche, no hay más. En mi rutina me doy una vuelta larga por diversas webs de muros, perfiles y microblogs y siempre encuentro algo interesante. Muy moñigo hay que ser para que no te llame la atención algo, y lo malo de esto es que hay muchas cosas que pasan desapercibidas entre clikbaits y tendencias patrocinadas.

Esta semana os traigo cuatro cositas a cada cual más maja en esta miscelánea.