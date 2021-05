La Cara Oculta - Novela (XIII)

Como historia de zombies (que no son zombies) se lee muy bien y tiene algunos puntos originales y no vistos hasta el momento en negro sobre blanco. A nivel técnico y literario tiene más fallos que aciertos, esto lo tengo que decir para que se vea que presto atención a esas cosas, pero como lectora me ha entretenido bastante y me ha dado sed.

El caso es que se nos ofrece una de terror de esas del infragénero de suvirval en entorno cerrado, con zombies raros que no son zombies y que salen cada treinta años por la cola de un cometa que abre un portal y que.... no me lo invento, en serio.

¿A que promete? Pues con todo esto la historia funciona. No sé si con tanto artificio Quiroga ha intentado dignificar las novelas de zombies al sustentar la suya con mimbres de ciencia ficción hard , pero lo que le ha salido es una cosa rara que lo mismo marcha en un vídeojuego, pero que filmada no creo que resultara; el espectador se iba a cansar mucho del escenario recurrente del hall del hotel.

Esta novela es un compendio de lo que en todos los cursos para escritores dicen que no se debe hacer: capítulos cortos que cortan el ritmo, detalles superfluos y que aportan poco a la trama principal, diálogos desnudos, descripciones de personajes dependientes de referencias externas, notas al pie que te sacan de la lectura, cambios de fuente constantes, incluso algún dibujo intercalado por si acaso no estabas lo suficientemente despistado (muy majos a cargo de Pc de la Fuente).

«Ecos y murmullos» de Aitor Heras Rodríguez. Páginas:182. Arima Editorial. PVP: 15€

Quiero destacar la cuquísima edición de Arima editorial, en una presentación de 13x20, ennoblecida por solapas y de un diseño minimalista y moderno que no descuida detalles como letras capitales o las páginas de cortesía impresas a sangre. La ilustración de portada es de Alberto Góngora y casa con todo lo anterior a la perfección.

Comienza muy bien y muy fuerte esta historia con una clara pretensión de ser traducida al escoger fondos y argumento propio de la internacionalización yanqui. La sinopsis de contraportada es buenísima y un gancho tentador. Lo que ocurre es que el inicio, muy bueno, se va desinflando poco a poco y ante la exigua longitud del texto una ya sabe que esto no va a finalizar bien. No me refiero a la historia, es que la novela no está ni bien estructurada ni resuelta y se carga muchos de los puntos fuertes que había conseguido plantear. La conexión entre los dos protagonistas es uno de ellos: una relación de amistad de dos inadaptados sociales que se hacen querer mientras que no saben si se quieren entre ellos, ni así mismos. Me ha gustado mucho la caracterización del personaje de Lauren, alejada de cualquier conato de idealización masturbatoria de escritor primerizo.

Otro de los pros es la atmósfera que se consigue generar en el escenario rural, es un pueblo que parece normal, pero que no es normal, muy a lo «Twins Peaks», a lo «Wayward Pines», en el que sabes que bajo la pintura impoluta de las vallas de las casas y de los focos del centro comercial, hay algo raro.

Pero la explicación final no convence por demasiado manida y generalista, y la tensión del relato se pierde al precipitarse un final que te deja diciendo: «Ajá». Falla la consecuencialidad narrativa hasta el punto de que se convierte en problemas de racord.

Estilo pasable con sus excesos de verbos débiles esperables, reiteraciones y expresiones recurrentes. Heras tiene un problema con los sujetos. Por ejemplo, tuve que leer tres veces el capítulo X para enterarme de quién realizaba la acción hasta que me dí cuenta que la omisión no era intencionada y es que, simplemente, se había olvidado de decir quién hacía qué. Creo que esto se debe a falta de atención al texto y no de talento, porque luego tiene alardes como el de la descripción de una hamburguesa que, literalmente, te obliga a pedir una aunque ya hayas cenado.

Como el desenlace final no es más que un «continuará», se podría lograr remontar una historia prometedora con unos personajes muy bien planificados.

Jeremy no se adapta a su nuevo hogar. Con unos padres ausentes, sin amigos y nada que hacer su rutina cambia cuando atropella a un hombre accidentalmente.