Planeta Olvido, de Eva G. Guerrero Páginas:505 P.V.P: 23,50 Apache Libros

Me pasa Eva su último trabajo publicado, de nuevo con Apache Libros, y me comenta que “no es lo mío”. Yo me río porque me crié con las novelas de Sissi de Carbonell Barberá y me parece que Eva también.

La pregunta es ¿Se puede mezclar algo tan nuestro como una celebración de primera comunión con la existencia de un planeta habitado en la otra punta del universo y una interacción entre ambos mundos?

Pues, mira, sí, que en otras “Tierras” también tendrán lo suyo de costumbrismo choni y supongo que carteles en los que pongan “Se preparan arroces por encargo”. Arroz lo mismo no, pero sí acenis, o alguna otra palabra inventada. Lo del léxico inventado, como en el caso de esta novela de Guerrero, a mí me cargan un poco, simplemente restan ritmo a la hora de la lectura y de la compresión de las situaciones. Ya me cuesta comprender un significado nuevo y particular de palabras que reconozco, como para estar pendiente de vocablos sin sentido.

Esto es sólo una de mis pijotadas, hay otras gentes que valoran ese detalle muchísimo, a mí me cansa. Con todo, no es un mancha para la forma elegante y de excelencia formal de Guerrero, a la que sólo se le puede achacar algún abuso del gerundio y algún sinónimo algo forzado que roza la cursilería.

El ritmo de la historia es pausado, lentito, con la calma necesaria para que se desarrolle en más de quinientas páginas. Ahora tendría yo que sinterizar y decir: Va de una nena, que trabaja en un bar y de becaria en un museo, que se llama Olvido Santos y escribió un libro hace tiempo. Ahora, sin venir a cuento, se encuentra con los protagonistas de ese universo ficticio que creo. Entonces otra nena (muy señora ella) le dice que no está loca y que se siente que le va a contar.

Vale, y eso es y también mucho más porque Eva se vuelve a lucir en la construcción de mundos y universos y, lo que en principio podría parecer una derivación del cuento de Cenicienta, esconde una trama de política, aventura exploratoria, un triángulo amoroso muy majo (o sesteto, es complicado) y un regusto steampunk que, lo mismo, sólo me lo parece a mí.

“¿Sissi, Cenicienta, es para nenas, So?” No, ya no os voy a hablar de lo sólido de la narración o de la bien urdida y resulta que está la trama, es que quién no se sienta intrigado por la misteriosa isla de Jatar o por la conexión entre universos, es que lo mismo no está interesado en una buena historia. Eso sin hablar luego de la CIA o del régimen proto fascista de la Comunidad Esférica.

Sugestiva, calmadita sin grandes crescendos y muy entretenida si aceptamos los imperativos categóricos de una ciencia ficción (no tan blanda como pudiera parecer), y si alguna vez habéis dedicado suspiros y caricias solitarias a Bon Jovi (guiño, guiño).