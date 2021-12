La Cara Oculta - Regalos

Os comenté la semana pasada que estaba preparando algo sobre regalos. Había pensado en hacer una lista de compras al uso, pero he surfeado por la red y he encontrado algunas propuestas que son verdaderos presentes para el público.

Me parece una idea genial que aplaudo y por la que me permito felicitar a la organización y al mismo Rubín.

Carnívoras- Relatos zombies escritos por mujeres de Varias Autoras.

En la plataforma Lektu me he encontrado esta antología de relatos de temática zombie y firmas femeninas: «Carnívoras». Es una edición fruto de la colaboración de las dos editoriales independientes chilenas Cathartes Ediciones y Astartea.

Os la regalan en distintos formatos de ebook y descarga directa. Son cuentos breves que juegan con los tópicos del subgénero pero que también sorprenden con algunos nuevos enfoques y situaciones

Angélica Tapia Lagos, Connie Tapia Monroy y Daniel Guajardo se han encargado de la compilación y la edición de los textos que aportan Cristina Mars, Verónica Arévalo Gutiérrez, Mabel Barnes, Carolina Bustos Pino, Natalie Israyy, Berna Ojeda, Eva Van Kreimmer, Jean Véliz D´Angelo, Sofía Ramos Wong.

Son nueve propuestas muy dispares en forma e incluso calidad, pero su lectura me ha dejado en general buen sabor de boca (creo que ya sabéis que el castellano por acullá a mí me tira mucho). Me ha gustado en especial «Las gallinas salvarán al mundo», de la novel Carolina Bustos, en el que se aborda con humor el enfrentamiento de unas nenas contra los revividos, ayudadas las primeras por unas inesperadas aliadas y sus curiosas municiones. Me gustaría adaptarlo a viñetas.

Ciento cincuenta páginas con maqueta discreta pero funcional y una llamativa portada de la ya citada Tapias.

Lista de relatos y autoras:

«La pluma femenina en el género Z», de Angélica Tapia Lagos/ Connie Tapia Monroy/ Daniel Guajardo.

«Zombie queen» ,de Cristina Mars

«Descanso» ,de Verónica Arévalo Gutiérrez.

«Transformación» ,de Mabel Barnes.

«Las gallinas salvarán al mundo» de Carolina Bustos Pino.

«Nela»,de Natalie Israyy.

«Promesas»,de Berna Labourdette.

«La llamada», de Eva Van Kreimmer .

«El dedo faltante», de Jean Véliz D´Angelo.

«Martillos en la cabeza», de Sofia Ramos Wong.

Tenéis vuestro ejemplar aquí