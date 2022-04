Distintos niveles de calidad y de estilo; me ha gusta do en especial Fernando Codina con su Meo Harlem, Carmen Ruiz con Madame Coñac, y Beatrzi Jaramillo con Sara.

Contiene frases muy buenas y en sus párrafos se esconden sinopsis para historias mucho más elaboradas. No es una recopilación amable ya que los textos se engloban dentro del género de terror, muy variado este ya que hay algo de sobrenatural, algo del que puede generar las propias personas o el mundano que se puede encontrar en nuestra vida que no contempla eso de “riesgo cero”.

Dark West, de V.V.A.A. Páginas: 245 P.V.P: 16 Euros. Suseya Ediciones

Selección de catorce textos a cargo de Sergio Fernández y Aitor Heras para esta recopilación temática que me ha resultado muy divertida. No de risa, que alguna tiene, es que es entretenidísima y juega muy bien con lo mejor que tienen los libros de relatos y que no es otra cosa que no saber qué te vas a encontrar en el siguiente. A ver, aquí si lo espera porque la temática general es la del lejano oeste, escenario que a mí me encanta, pero con toques de terror y misterio, que a mí me chifla.

Me ha gustado mucho la idea del revivido hematófago de la Croix. La afición por la decapitación de García Santos me está pidiendo adaptar su historia viñetas. Y esta frase de C. Millan: “Los revólveres Colt de Little Ray vomitaron una lluvia de fuego al igual que sucediera en Dodge City”, ya me tiene ganada.

Es gore lúdico, weird western bien hecho. Contiene, muy bien utilizados, todos los tópicos y clichés que se puede esperar del subgénero . De verdad que lo he gozado, tanto que casi me he olvidado de los pequeños errores de maqueta y ortotipográficos. Mucha acción y sobresaltos, este me lo voy a leer otra vez cuando tengo vacaciones.

«Prólogo», de Raul Montesdeoca.

«La escalera del infierno», de J. J. Lucas,

«Los demonios de Fort Temblee», de Juan Miguel Gutiérrez de la Solana Sánchez.

«Mequetrefe», de Javier Martos.

« Espectros, de Rain Cross.

«Todo vuelve», de Aitor Heras.

«Sacamantecas», de Vidal Fernández Solano.

«El corazón del mal», de Fabián Moreno.

«Malas tierras», de Rubí Giráldez González.

«Ishna Wicca», de Noa de la Croix.

«El pacto de la media docena», de José Antonio García Santos.

«El vaquero del diablo», de Fernando Codina.

« El bueno, el feo y el japo», de Pablo C. Millán.

« El silencio», de Joan Álvarez Durán.

« El oro de Clifford Roy», de Óscar Navas.

Portada de Raúl Rodríguez Fernández, detallitos chulos en las propias planas y en las fuentes, todo por dieciséis pavos muy bien invertidos y que además repercutirán en fines solidarios.