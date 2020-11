La Cara Oculta - Revistas (II)

Hay que bucear un poco y estar al tanto de lo que se hace en el mundillo para encontrar cosas como las que os traigo esta semana. Las revistas literarias y de literatura independientes no acaban de hallar el método para llegar al gran público (a causa de los impedimentos de los métodos tradicionales de distribución), pero lo cierto es que gozan de un buen momento creativo y que se están consiguiendo productos muy dignos gracias a lo accesible de la ofimática actual.

En su último número, correspondiente a septiembre y numerado como el once, trataron sobre series, cine, eventos y ciencia junto con un espacio reservado para relatos, microrrelatos de terror y fantasía.

Revista editada por El Club de la Fábula, una punto com especializada en ciencia ficción, desde los más hard del tema hasta las space operas y cosillas soft y con estética steampunk y cyberpunk .

En cada número organizan una convocatoria para seleccionar material con el que confeccionarlo y, (Oh, maravilla) ¡pagan por las colaboraciones! Algo que cobra más valor si tenemos en cuenta que es una publicación gratuita en digital que sale en papel sólo una vez al año en formato recopilatorio.

Mucha presencia en redes sociales para mantener la sinergia con su público objetivo. Su último número es el setenta y ocho, así que no se puede dudar de que es un proyecto firme y no un experimento temporal. http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/

Me ha gustado en especial la sección «La Comicteca» que no se olvida de la literatura en viñetas.

Tantrum. P.V.P: 7€ en físico; 2,99€ en digital

Auspiciada por el sello Impresiones Privadas, es una revista nominada en su categoría en los premios Ignotus y en los European Science Fiction Awards, 2020. No es para menos porque su consejo de redacción lo forman Sam G. C., Santiago Eximeno y Tomás Rivera, que son gente que sabe lo que hace a la hora de escribir relatos. Y es que «Tantrum» es un retapado de relatos amenizados con algunas ilustraciones, un formato arriesgado, pero que los lectores hardboiled agradecemos. Es un golpe sobre la mesa a la hora de hacer llegar al público esos textos a los que el mundo editorial tienen casi censurados en nuestro país, y no por temática, es que parece que los cuentos cortos en estos lares sólo sirven para las antologías o las lecturas de verano de algún periódico de relumbrón.

Si os quedáis con ganas de más, también comercializan la colección de novelettes «Sideralis» con más distopías, futuros raros, marcianos y todas esos temas.

Se financian por venta directa y mecenazgo, reinvirtiendo en la propia cabecera y en colaborar con Médicos sin Fronteras.

https://impresionesprivadas.com/

Os dejo lectura. Nada más por mi parte hasta dentro de siete días en «La Cara Oculta».

Besos de carmín, nenas y nenes.