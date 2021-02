Las 6 mejores series de Tv de la historia

Quedan fuera de esta lista, entre otras, la didáctica «I, Claudius» («Yo, Claudio»), la divertida «Cheers», la tremenda «Band of Brothers» («Hermanos de Sangre») o la reciente e incisiva «Chernobyl». Cualquiera de ellas podría estar incluida por méritos propios. También queda fuera la híper famosísima «Lost» («Perdidos»), una serie con cientos de miles de seguidores en todo el mundo que suma defectos y chapuzas narrativas imperdonables que la relegan a los puestos de consolación. Queda fuera una de mis preferidas, «Treme», pero es que aunque a mí me guste mucho no es de las mejores. Las seis elegidas son imprescindibles por diversas razones y se pueden discutir más bien poco. Creo.