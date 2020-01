«Mejor la ausencia»: El cataclismo de crecer sin futuro

Durante muchos años, vivir en el País Vasco no fue fácil para algunos; en realidad, no lo fue para casi nadie. La violencia mandaba en las calles, una ideología radical que no permitía otras alternativas se imponía en centros de trabajo, escuelas, institutos y tabernas. Todo giraba alrededor de la política y del terrorismo de ETA. Y algunas familias pagaron un precio muy alto.

Edurne Portela sorprendió al publicar «Mejor la ausencia» porque su capacidad autocrítica desde la ficción era, todavía, una rareza. Tal vez, hoy siga siéndolo. Tal vez, nunca deje de serlo. Por más tiempo que pase la herida de ETA seguirá siendo profunda. Pero Portela, seguramente dejando pistas propias en algún que otro párrafo, diseñó un universo en el que una familia se desintegra sin entender nada, ni poder remediarlo. Un padre brutal que se dedica a asuntos turbios que arrastran a toda la familia; una madre que bebe más de la cuenta y claudica ante el marido sea lo que sea que pase; Anibal, el hijo mayor, convertido en el estereotipo de lo que fue una parte de la juventud de los años 80 o principios de los 90 que quedaba liquidada por las drogas; Kepa, otro de los hermanos, perfilándose como candidato a sucumbir ante ideologías malsanas; Aitor, el hijo listo que huye lejos; y Amaia, la pequeña, que narra la historia aunque los puntos de vista parezcan variar en la segunda parte de la novela gracias a un ‘truco’ narrativo de la autora que funciona más que bien.