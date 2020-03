«Mi hijo y yo»: El rugby más amable

Una autoridad soportada en el miedo, la falta de empatía, olvidar los valores deportivos o convertir un equipo en un grupo de personas sin personalidad ni criterio, no es bueno en ningún deporte conocido. Pensar en rugby con ese panorama es doloroso. El rugby es el deporte en el que el desgaste físico del jugar es mayor, el rugby es el deporte en el que el desgaste emocional del jugador es mayor; en el rugby no caben planteamientos contrarios a lo que es su esencia . Y eso, aunque con aspecto de comedia ligera y estereotipada, es lo que se ventila en esta película francesa.

Lo peor de la película es lo contradictoria que resulta en algunos casos. Philippe Guillard, con una dirección sin riesgos y sin grandes sorpresas, quiere resaltar lo bueno del rugby, pero buscando la sonrisa del espectador maneja asuntos complicados de mezclar con un deporte como el rugby: violencia inexcusable de los adultos o un rechazo de la enseñanza como cortapisa para la práctica del deporte.

Técnicamente, la película se sostiene bien. No tanto las interpretaciones. Gérard Lanvin hace el papel principal con ciertas dificultades dadas las carencias del libreto. Y la guapísima Karina Lombard da lustre con su presencia aunque ni fu ni fa. Y así todo.

No es suficiente presentar a un tipo que fue jugador de rugby -como sus antepasados- y quiere que su hijo lo sea. A un par de amigos entusiastas dispuestos a no dejar que algo tan del pueblo se diluya para siempre, a una extranjera muy guapa que entenderá cualquier problema y se hará del pueblo a los quince minutos. Lo que hay que hacer es cine. Eso sí, si no tiene nada que hacer, eche un vistazo a esta cinta. Lo pasará bien.