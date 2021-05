Propuestas para los premios Ignotus 2020

Hoy, día 30 de abril a las 23:59 hora española peninsular, finaliza la primera ronda de selección para los premios Ignotus. Si os distéis de alta en el censo, podéis nominar a vuestros autores y títulos. Os recuerdo que debe ser material publicado en el año 2020 y que no es necesario nominar en todas las categorías. Yo en esta lista he omitido las categorías de «Mejor novela extranjera», «Mejor cuento extranjero» y «Mejor novela corta» , por ejemplo.

6- Mejor ilustración: «Cartel para el Salón del Cómic de Barcelona» de Belén Ortega

Esta categoría me ha sido complicada ya que las bases son demasiado abiertas y pueden tener varias interpretaciones. Además ha sido difícil poder datar la fecha de realización de la obra, así que me he quedado con la de distribución pública. Al final me he decidido por la ilustración original realizada por Belén Ortega para el salón del Cómic de Barcelona del año pasado. Todo lo de Belén merecería nominación y premio, pero este motivo en especial creo que es ideal para el espíritu de los Ignotus.