«Siembra solo palabras»: Compromiso con la verdad

El lenguaje es una herramienta más que engañosa. Con ella, el ser humano se comunica aunque son muchas las ocasiones en las que no somos capaces de hacerlo con corrección. Bien decimos algo pensando que se entiende y no es así; bien no podemos decir lo que necesitamos.

Son los poetas los que dicen con la palabra exacta, los que exploran y experimentan con el lenguaje buscando sendas imprescindibles. La poesía siempre acompañó al ser humano; porque el ser humano ha querido conocer el universo entero a través de su propia experiencia; porque el ser humano sabe que la realidad dual es, además, simbólica y solo puede entenderse con palabras exactas.

La poesía convierte la realidad en palabra. Y cuando llega hasta nosotros un poemario de calidad nos hace estar inquietos en la butaca.

«Siembra solo palabras» es un libro en el que se reúnen los poemas que Rudhramoorthy Cheran ha escrito entre 1976 y 2018.