«Tenet»: Mucho espectáculo y poco personaje

«Tenet» es una película complicada de ver aunque la dificultad no llega del ir y venir en el tiempo de los personajes (una auténtica locura), ni de las escenas en las que se encuentran los que van con los que vienen; lo que es difícil de verdad es mantener la atención viendo una película que sacrifica el desarrollo de los personajes, los diálogos como herramienta narrativa y la propia narrativa, en favor del espectáculo visual y una especie de carga intelectual que no deja de ser un lío enorme de conceptos a los que no estamos acostumbrados y no terminamos de entender hasta pasado un tiempo o viendo la película media docena de veces.