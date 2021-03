«Women Without Men»: La belleza del símbolo

Algunas películas resultan aburridas para el gran público porque no se entienden bien. Son propuestas muy exigentes que tienen un hueco concreto y fuera de él no funcionan. Son películas que no manejan lo evidente para contar sino que recurren al símbolo provocando en unos (los que son capaces de ir más allá de lo superficial) una fascinación desbordante y en otros un aburrimiento insoportable. Esto no hace que un espectador sea bueno y otro malo. No. Lo que demuestra es que existen diferentes tipos de espectadores para diferentes tipos de cine. Unos buscan la exquisitez, otros pasar un rato agradable frente a la pantalla. Por eso, encuentro injusto tachar de intelectualoides a unos y patanes a los otros. Es querer convertir el cine en una mofa de sí mismo o en coto privado para los menos.

Alguien que se atreve con el símbolo como herramienta narrativa debe saber a lo que se expone, el riesgo que corre. Porque el ser humano hace mucho tiempo que renunció a buena parte de sí mismo dando la espalda a lo simbólico y apostando por lo material, por lo superficial. Es lo que hay.

«Women without men» es una película excelente. Pero no a todo el mundo le gustará. La propuesta de Shirin Neshat está construida desde lo que representa cada cosa y no sobre lo que se ve de ellas, desde un tiempo histórico y narrativo difuso, desde un punto de vista muy complejo que nos arrastra hasta lo onírico sin dejar claro qué es real y que forma parte de la imaginación del narrador, desde una acción pasada que busca despertar sensaciones profundas en el espectador; desde una mezcla de religión, violencia, injusticia, incomprensión y espacios físicos cargados de un significado difícil de captar y comprender. Su película habla de las mujeres, de su papel durante un momento muy concreto de la historia iraní, de cómo el mundo puede ser dibujado con trazo diverso por cada una de ellas para que todo termine siendo la misma cosa. Envuelta en injusticia, en un poder atroz de los hombres que reducen a, casi, la nada. Es una película que exige del espectador (occidental) una atención y una comprensión nada habitual. No ya sólo por el contenido del metraje (en sí mismo es complejo, bello, profundo, enigmático) sino por la distancia cultural que hay entre oriente y occidente. Por ejemplo, buena parte de la acción se desarrolla en una casa de campo rodeada por un inmenso jardín. Una de las protagonistas, Zarin (papel que interpreta una escuálida Orsi Toth), ha llegado hasta allí huyendo de su destino. Parece recuperarse y, al mismo tiempo, el jardín florece apareciendo como un lugar bello y agradable. Más adelante, esa casa se llenará de gente. Intelectuales que repiten frases de otros para explicar las cosas, militares que recitan poemas para engatusar a las damas, miembros de la aristocracia iraní que se muestran vacíos e interesados por un poder protector con ellos. Zarin enferma antes de que lleguen, Zarin empeora mucho cuando ya están allí. Todo esto se explica teniendo presente lo que representa el jardín en el mundo islámico. Es un lugar de ostentación de prestigio en el que se puede tener paz, contacto con lo espiritual, es un lugar en el que corre el agua purificadora y causante de la vida; agua en la que se refleja la luz que es, también, belleza y vida. El jardín representa un orden cósmico. Es el mundo que debería ser. Y conocer esto no es cosa habitual. El que no alcanza a saberlo puede perderse lo mejor e, incluso, aburrirse.