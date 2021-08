Woody Allen: Luces y sombras de una mente privilegiada (Primera parte)

Aunque Woody Allen nació en Brooklyn, es al otro lado del río Hudson donde él encontró su mayor inspiración. Broadway, los locales de música en directo o sus largas avenidas aparecen de manera recurrente en sus películas. Es difícil entender a Allen sin Nueva York o a Nueva York sin Allen. Los dos forman parte de un todo aderezado siempre con los mejores clásicos del jazz. Es Allan Stewart Königsberg un erudito en la materia. Desde su pseudónimo, Woody Allen, que tomó del clarinetista Woddy Herman, hasta su afición por este instrumento, todo pasa por la música en su cine. Busca y rebusca en los viejos temas de gramola para poner banda sonora a sus películas. De Judy Garland a Fred Astaire, pasando por Benny Goodman, Glenn Miller o Artie Shaw, escuchar sus películas con los ojos cerrados se convierte también en una suerte de cine en braille por su manera de acertar a la hora de recrear ambientes.

Allen fue un niño judío, el hijo varón de un matrimonio de orígenes ruso-austríacos, pero también neoyorkinos. Su infancia marcada por una educación ortodoxa está muy presente en sus películas. La religión y los debates sobre el papel de los judíos y su percepción en la sociedad americana es uno de los temas recurrentes en sus gags. «Para ti soy ateo, para Dios la oposición», dice en una de sus películas. Y es que a pesar de sus orígenes, Allen prefiere creer en el aire acondicionado que en el gran creador, según sus propias palabras. Con este humor comenzó a labrarse una carrera. Con tan sólo 16 años empezó a escribir guiones para otros humoristas y columnistas de prensa. Un año después deja de ser el chico que escribe los chistes que otros firmaban para convertirse definitivamente en el artista que todos conocen: Woody Allen.

El joven Allen comenzó a actuar como monologuista en bares y clubes nocturnos. Escribía chistes para periódicos y trabajaba para varias agencias. Su fama incipiente le llevó a firmar con la NBC para el programa The Colgate Comedy Hour. En esta época decide matricularse en la Universidad de Nueva York, donde cursaba, entre otras materias, Producción Cinematográfica. Aun así, su asistencia no era todo lo continuada que debería, y sólo respetaba las clases con proyecciones de películas. Terminó el primer semestre a duras penas y decidió abandonar antes de empezar el segundo. Un profesor le llegó a decir que no era material de Universidad y le recomendó visitar a un psiquiatra, un consejo que, como todo el mundo sabe, se tomó al pie de la letra. En 1959 visitó por primera vez a un terapeuta. Desde entonces, no ha abandonado el psicoanálisis, otro de los temas recurrentes en sus películas.