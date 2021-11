«Acabaremos el año siendo un cinco por ciento más pobres»

El cambio en el modelo productivo no significa abandonar los sectores tradicionales en los que se basa la economía andaluza, pero sí a mejorarlos.

Ese cambio tiene que llegar sí o sí. Los fondos europeos van encaminados a temas de economía verde y de digitalización. No hay alternativa ni posibilidad. Lo que tenemos es que aprovechar las oportunidades que esa digitalización nos va a dar.

Prorrogar unos presupuestos nunca es bueno y menos en este momento. El próximo año llegarán los fondos ‘Next Generation’ y, tener unos presupuestos prorrogados, no es la mejor forma de gestionarlos. Los políticos están en ese tema y eso genera cierta inseguridad.

Reduciendo impuestos o con la simplicidad normativa se ayuda a generar inversión. Eso ocurría hasta ahora, pero la cosa está cambiando. Estamos en fase de aprobación de presupuestos y parece que no van a salir adelante.

¿Qué le parece la contrarreforma de la reforma laboral que está intentando hacer el Gobierno?

España tiene problemas de generación de empleo y estos vienen por la rigidez de nuestro modelo. La reforma laboral eliminó gran parte de esa rigidez, de hecho, los ERTE vienen de aquel modelo. Dotar de mayor rigidez al mercado laboral es ir en contra del mismo. Necesitamos contratos que garanticen agilidad para que el empresario contrate. Si no generamos empleo, tenemos un problema de cotizaciones. Europa le está diciendo a España que no la derogue, que la mejore, pero una derogación total no es el momento porque seguimos dotando de incertidumbre al empresario y cuando ésta llega, el empresario se marcha.

Si se da mucha más flexibilidad a la hora de contratar y despedir, puede que el que tenga más problemas sea el trabajador.

Podemos mirar a los Estados Unidos, que tienen un mercado laboral flexible. Eso hace que los empresarios contraten con más libertad.

Hay que salvaguardar los derechos de los trabajadores. No puede haber una flexibilidad del mercado laboral a costa de la pérdida de derechos, pero hay que intentar compatibilizar ambas cosas. Entre el blanco y el negro hay muchos grises. Tenemos que ayudar al empresario para que crea esos puestos de trabajo.

¿Por qué se culpa siempre al empresario de todo?

Quizá sea porque algunos sectores políticos han demonizado al empresario, que es la persona que tira de la economía. El sector público no tiene que crear empleo, lo tiene que hacer el privado. El empresario en Andalucía es una forma de buscarse las habichuelas. El que tenemos aquí es cristalerías Martínez, talleres Ramírez y mercería Juani. Cuando a estas empresas les va bien, el pequeño empresario estaría dispuesto a contratar a alguien, pero lo que no quiere es que esto le suponga una hipoteca de futuro.

¿Cómo se cambia el papel del sector público en el empleo?

Es muy complicado. Eso son errores del pasado que ahora los vamos a sufrir. Tenemos que tener presente que existe un déficit estructural importante que tenemos que solucionar. La deuda pública es el 122% del PIB. Una economía basada en continuo gasto público va a generar más déficit y deuda. Esa deuda hipoteca el futuro de nuestro país.