Alerta en Jaén por la presencia de billetes falsos de 10 y 20 euros: así se reconocen

Investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal han abierto este viernes una investigación al detectar la circulación de billetes falsos de 20 y 10 euros en la provincia de Jaén.

La Policía ha indicado, a través de un comunicado, que los delincuentes suelen intercalar entre billetes de curso legal este tipo de falsedad monetaria, frecuentemente en locales de ocio y comercio aprovechando aglomeraciones con el fin de "colar" los mencionados billetes.

Asimismo, ha destacado que los billetes detectados son de fácil reconocimiento. Son billetes que se suelen utilizar para publicidad y los detectados son utilizados para la realización de películas, siendo de fácil adquisición a través de Internet.

Estos billetes presentan en uno de sus laterales el siguiente mensaje: 'This is not legal tender, it's used for motion props'. La Policía recomienda que, si alguno de estos billetes llega a sus manos, se deposite en Comisaría.

Los billetes de curso legal tan solo cuentan con las siglas del Banco Central Europeo en uno de los laterales y los que no lo llevan son falsos.