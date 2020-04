Andalucía baraja que el curso universitario acabe en septiembre

En este sentido, Velasco ha destacado que "el curso se está desarrollando con normalidad porque todas las universidades andaluzas están impartiendo la docencia 'on line', de manera que los alumnos acabarán en junio con la docencia impartida en todas las asignaturas y no esperamos que haya nada extraordinario que nos obligue a cambiar los planes".

En declaraciones a Canal Sur Radio, el titular andaluz de Universidades ha explicado que la decisión de mantener la docencia 'on line' para completar el curso obedece a un "principio de prudencia porque no sabemos cuándo el Gobierno de España va a permitir que empiecen a relajarse las medidas para volver a permitir la movilidad de las personas y ante esa incertidumbre preferimos curarnos en salud".

Velasco ha planteado esta posibilidad un día después de que la Junta y los rectores de las diez universidades públicas andaluces acordasen mantener la docencia 'on line' hasta la finalización del presente curso académico por la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19 y de que la Comisión Coordinadora Interuniversitaria decidiese adelantar la fecha de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PevAU), antigua Selectividad, en Andalucía del 7 al 9 de julio y mantener las fechas del 14 al 16 de septiembre para la convocatoria extraordinaria.

"Sí podemos encontrar algunas dificultades que están todavía pendientes de resolver para los alumnos que tienen que hacer prácticas en empresas con presencia física en disciplinas experimentales como medicina, farmacia o biología y en ingenierías", ha admitido el consejero, que ha explicado que se está estudiando "cómo podemos hacerlo de la manera más sensata y razonable de manera que el curso acabe en julio para los alumnos de ciencias experimentales e ingenierías o en el peor de los casos podría contemplarse que para estas disciplinas el curso acaba en septiembre, algo que suena extraño pero que es una opción que no descartamos debido a las circunstancias excepcionales que vivimos".

En cualquier caso, Velasco ha querido destacar que el resto de disciplinas "se está impartiendo con normalidad" gracias a que "las universidades están mostrando una capacidad de adaptación sorprendentemente rápida por parte de alumnos y profesores" y ha subrayado el "esfuerzo extraordinario" de todos los equipos de rectores "alineados al cien por cien para que los alumnos no perciban ningún perjuicio en la docencia".

Aunque ha admitido que muchos profesores de universidades andaluzas "no tienen hábito" en la docencia 'on line', el consejero ha valorado su empeño en un "proceso de adaptación muy rápido" y se ha mostrado convencido de que van a contar "con los elementos de juicio suficiente para evaluar a los alumnos", que, según la información que recibe la Junta, "están satisfechos" con la educación 'on line'.

Por último, Velasco se ha mostrado convencido de que tanto la enseñanza 'on line' como la extensión del teletrabajo en el ámbito empresarial "forzada en el último mes" por la crisis sanitaria del coronavirus va a tener una "influencia muy grande en el futuro con efectos positivos" porque va a permitir "ahorrar costes y muchos desplazamientos permitiendo abrazar rápidamente las tecnologías".