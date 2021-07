Andalucía cambia las normas sanitarias en las residencias de mayores

No obstante, la Consejería entiende que, "dado que entre la población general sí hay un incremento importante de la incidencia por Covid-19", se considera necesario realizar pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) de cribado al personal en los centros residenciales de personas mayores y de grandes dependientes.

De igual modo, la Consejería determina que, "si la residencia comparte espacio con un centro de día, este no se considerará como espacio que forma parte del lugar de residencia de los residentes , por lo que en este espacio se deberá usar mascarilla".

Así lo apostilla la Consejería, que aclara que "esta última excepción no será de aplicación a los visitantes externos, ni a los trabajadores de estos centros residenciales".

La orden establece para centros residenciales y no residenciales de servicios sociales que "la obligación del uso de la mascarilla no será exigible" en una serie de supuestos, entre ellos, "en espacios exteriores, siempre y cuando se pueda mantener la distancia física de seguridad".

Por otro lado, la orden especifica una serie de circunstancias en las que se realizará una PDIA. Así, se deberá realizar una en las 72 horas antes del ingreso de nuevas personas residentes y usuarios y de la incorporación de nuevos trabajadores a los centros residenciales y no residenciales, si no están vacunados. En estos casos, además, "se programará la vacunación lo antes posible, a través de la enfermera gestora de casos referente del centro".

De igual modo, en los casos de "personas hospitalizadas, independientemente de los días de ingreso, por motivo diferente a una infección por Covid-19, cuyo destino al alta sea un centro residencial, siempre que la persona no esté vacunada o haya tenido una infección confirmada en los 90 días anteriores", se realizará "una PCR en las 72 horas previas a su traslado al centro residencial y no podrá procederse al alta hospitalaria hasta disponer del resultado de la prueba".

Si el resultado es positivo, "no podrán trasladarse a un centro sociosanitario libre de brotes, a no ser que sea estrictamente necesario y se garantice el aislamiento de la persona dado el contexto actual de alta cobertura de vacunación en estos centros y no se consideraría un brote declarado en el centro", según establece la orden de Salud, que agrega que "estos casos deben ser conocidos y aprobados por los responsables de salud pública referentes del centro residencial".

La realización de PDIA "para los nuevos ingresos en centros residenciales de personas menores se valorará de forma individualizada", mientras que "en los centros sociosanitarios residenciales y no residenciales, así como para las personas trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, se realizarán PDIA al retorno de personas trabajadoras, vacunados y no vacunados, tras los periodos vacacionales y otras ausencias prolongadas, considerando como tal las superiores a siete días", según aclara también la orden, que precisa que, "siempre que sea posible, ya sea por la disponibilidad de las pruebas y sobre todo por la garantía del menor tiempo de respuesta posible de las mismas, en estas circunstancias se recomendará la realización de PCR".