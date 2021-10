Andalucía intentará que las peticiones de eutanasia «sean las menos posibles»

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado que "están apostando por la extensión de los cuidados paliativos al cien por cien de la población para intentar que sean las menos posibles las peticiones de eutanasia por parte de la comunidad", para añadir que aunque "esa es la línea de trabajo" de su departamento, la Ley de la Eutanasia, aprobada por el Gobierno de España el 24 de junio, "es de obligado cumplimiento y no cabe debate en este Parlamento de Andalucía y en esta Consejería".

Así ha respondido en comisión parlamentaria a la pregunta planteada al respecto de esta ley por el socialistas Javier Carnero, quien ha preguntado a Aguirre si los testamentos vitales anteriores a la Ley de Eutanasia que manifestaban voluntad de solicitarla "van a a tener validez como en el resto del Estado o aquí en Andalucía se va a tener que hacer un nuevo testamento vital". Además, ha planteado al consejero "si le parece proporcionado que haya una Comisión de Garantía y Evaluación de 13 personas para toda la población andaluza, cuando en sitios como Países Bajos o Bélgica se están solicitando doce eutanasias semanales".

Ante esto, Aguirre ha afirmado que los testamentos vitales "están vigentes y desde esta Consejería instamos a la población andaluza a que los realice y los registre dentro de las delegaciones territoriales", al tiempo que ha señalado que "los plazos jurídicos del decreto son los que son" y que este órgano formado por 13 personas "viene recogido perfectamente en la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia y nosotros nos hemos ceñidos a los componentes y la cualificación de los que tienen esta competencia".

Carnero, por su parte, ha respondido que el número de plazas "no viene recogido" en la Ley de Eutanasia y ha señalado que "han sido la última comunidad, siguen a trancas y barrancas y el decreto --para crear esta comisión de garantías-- sigue sin llegar al Consejo de Gobierno", al tiempo que ha asegurado que "parece que tienen que ser más papistas que el papa". Ha afirmado que "aquí no puede hablar de herencia recibida" y ha apuntado que "podemos comprender que no crean en esta ley orgánica, pero es que no creen en ningún avance en este país".

Aguirre ha recordado que se trata de una ley orgánica "y la ley es ley para todos", luego "como comunidad autónoma lo que hacemos es cumplir la ley". "Estamos apostando por la extensión de los cuidados paliativos al cien por cien de la población para intentar que sena las menos posibles las peticiones de eutanasia por parte de la comunidad".

"Esa es la línea de trabajo de esta Consejería pero, por supuesto, la ley es de obligado cumplimiento y no cabe debate en este Parlamento de Andalucía y en esta Consejería en su forma de aplicación. Se aplicará como marca la ley", ha finalizado.