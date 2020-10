Andalucía suma medio centenar de hospitalizados por Covid en 24 horas

Los hospitales andaluces registran este miércoles 28 de octubre una nueva jornada de aumento de su presión asistencial con 2.312 pacientes ingresados por coronavirus (Covid-19), 50 más en 24 horas y 745 más que hace una semana, mientras que el número de ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) sube hasta los 293, once más que este martes y 95 más que hace siete días.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

Los ingresos hospitalarios vuelven a incrementarse esta jornada en 50 personas, menor aumento en lo que va de semana, tras subir en 118 el martes, en 174 el lunes, en 21 el domingo, en 155 el sábado, en 119 el viernes, en 108 el jueves y en 61 el pasado miércoles. Los 2.312 hospitalizados contabilizados este miércoles son 745 más que los 1.567 registrados hace siete días.

Igualmente, el número de pacientes en UCI experimenta su décima subida consecutiva con once más tras crecer en 14 el martes, en 19 el lunes, en 21 el domingo, en siete el sábado, en 18 el viernes, en tres el jueves y en cinco el pasado miércoles. Los 293 pacientes en UCI contabilizados esta jornada son 95 más que los 198 hospitalizados en estas unidades hace una semana.

El número de hospitalizados sigue siendo menor si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --396 más que este miércoles--, de los que 438 se encontraban en una UCI --145 más--, aunque la diferencia se reduce de forma progresiva día a día.