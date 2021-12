Así es la app de la Junta para comprobar los certificados Covid

La Consejería de Salud y Familias, amplía las prestaciones de la aplicación Salud Andalucía incluyendo un lector de códigos QR a través del cual es posible verificar la validez del certificado Covid o también llamado pasaporte Covid de la Unión Europea.

El lector comprueba que el QR que leemos es correcto, es decir, que existe en el repositorio de certificados y revisa los datos para comprobar su autenticidad y caducidad. Cuando la aplicación certifica que los datos son correctos devuelve un ok con los datos básicos del titular (nombre y fecha de nacimiento) para que la persona que lo valida pueda comprobar que se corresponden con la identidad de quien lo presenta. El ok se muestra con un gran círculo verde con un check positivo dentro. En el caso de que no sea válido se presenta un círculo rojo con un aspa en el centro.

El dispositivo que lee el código no guarda la información, ya que solo es un mecanismo de comprobación que volatiza el contenido una vez que termina la operación. Con este sistema se garantiza la validez de los certificados de una manera rápida y eficaz, preservando los datos de los usuarios.

Para acceder al lector solo hay que abrir la aplicación, pinchar en certificados Covid y verificación QR.