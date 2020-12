Bomberos ‘low cost’ en Rota: trabajan 56 horas, pero solo cobran 40

Actualizado: 14 dic 2020 / 14:33 h.

Los bomberos de la Base Naval de Rota trabajan 56 horas semanales. Esto sucede porque el Personal Laboral Local (PLL) de Rota -se considera así a los bomberos de esta base- se rigen por el Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América. Un convenio que lleva caducado desde 2014 sin alcanzar ningún acuerdo entre las partes. No obstante, el Estatuto de los Trabajadores de España dice que la jornada de trabajo máxima no podrá ser superior a las 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Incluso, hace unos días el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguraba que el Ministerio de Trabajo y Economía empezaría a trabajar para poner en marcha una reducción del horario de trabajo a una semana laboral de cuatro días y 32 horas. Según el anejo 8 de este convenio, las Fuerzas de los Estados Unidos de América son los responsables de establecer el sueldo que cobran estos bomberos, incluyendo primas y beneficios adicionales. Un sueldo que no debe ser «inferior al establecido para dicho puesto por la reglamentación española». De esta forma, el portavoz de este colectivo de bomberos explica que a ellos les pagan solo 40 horas y no las 56 horas que echan. Al final, si bien es cierto que no cobran menos que un bombero de consorcio, si trabajan 16 horas más. De esas 56 horas semanales, estos bomberos de Rota trabajan 2.900 horas anuales y cobran 10 euros por cada una de ellas. El portavoz propone: «Llevamos muchos años así. Queremos que o nos reduzcan la jornada laboral a 40 horas semanales sin tocarnos el sueldo o nos ajusten el sueldo a lo que trabajamos de verdad, que son 56 horas a la semana». Además, todas son horas presenciales, ya que, si se tienen que ausentar, por ejemplo, media hora por algún asunto, les quitan las horas por enfermedad o vacaciones.

El convenio está caducado desde 2014

El convenio que rige las condiciones laborales de este Personal Laboral Local lleva caducado desde 2014 porque no se ha llegado a un acuerdo y así nunca podrá haber un cambio. «Si no negocian, nuestras condiciones laborales no van a cambiar porque los americanos no quieren que cambien. Nuestro jefe nos ha dicho que nos olvidemos de renegociar nuestras horas laborales», cuentan. También enfatizan que no están seguros de que sea legal que se vaya prorrogando anualmente este convenio caducado durante tantos años.

Foto: El Correo

Los 28 bomberos que están en esta situación llevan manifestándose muchos años porque consideran que sus condicionales laborales son «injustas». Según cuenta este colectivo, tienen una situación de indefensión enorme porque no tienen capacidad de revertir esta situación por muchas acciones que realizan. Ya se han puesto muchas denuncias al respecto, pero los jueces siempre acaban dictaminando que no pueden hacer nada porque el convenio internacional establece esas condiciones. En este sentido, el portavoz del colectivo cuenta que «los políticos siempre nos prometen solucionar nuestra situación laboral y después pasan de nosotros. Ha sucedido con todos los gobiernos, tanto con PP como con PSOE». La presión que están ejerciendo estos bomberos para denunciar su situación está teniendo posibles consecuencias sobre ellos. Según explican, «hemos notado un poco de presión por parte de nuestro jefe y de la persona que está por debajo de él. Nos envían correos electrónicos con otras ofertas de trabajo diciéndonos que nos cambiemos de departamento, nos obligan a limpiar sus oficinas y nos hacen hacer cosas que nunca hemos hecho antes. Todo esto es porque nos estamos manifestando». Sin embargo, esta plantilla de trabajadores no puede denunciar a su jefe porque el punto 3 del artículo 8 de este convenio dice: «El Gobierno de los Estados Unidos de América, sus Fuerzas Armadas, sus organizaciones, unidades, agendas o dependencias y los miembros de tales Fuerzas no estarán sujetos a procedimientos ante los tribunales españoles, promovidos por el personal laboral o local o por cualquier persona que previamente hubiese estado empleada por las Fuerzas de los Estados Unidos de América, en base a demandas derivadas de su empleo o de la utilización de sus servicios». Asimismo, la falta de acuerdo entre el Ministerio de Defensa español y estos bomberos no podrá ser sometida a «arbitraje o decisión judicial».

Casi 54 mil firmas de apoyo