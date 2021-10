Boughaleb el Attar, hispanista y embajador de Marruecos en Cuba, reconocido con el Premio Emilio Castelar a la labor internacional

Pero lo más importante de su deriva profesional final, es que desde hace más de 3 años representa al Reino de Marruecos en Cuba, habiendo sido designado embajador por su gran conocimiento de la cultura hispánica, así como por su gran solvencia intelectual y sus dotes diplomáticas. No era fácil ocupar ese puesto, ya que Cuba y Marruecos habían roto sus relaciones diplomáticas hacía ya demasiado tiempo. Rehacer una relación diplomática después de casi cuatro décadas no era tarea fácil, pero si alguien podía hacerlo era Boughaleb el Attar, que ha conseguido en este escaso tiempo -condicionado además por las limitaciones impuestas por la pandemia mundial del Covid'19- normalizar los lazos y promover proyectos comunes de progreso para ambos países a un lado y otro del Atlántico, en el contexto del fortalecimiento de la relación con este gran país caribeño que ahora afronta con dignidad los desafíos de las sanciones impuestas por la Administración norteamericana.

Su actual presencia en La Habana como embajador es, sin duda, un acierto de la diplomacia marroquí, al tiempo que supone un reconocimiento de facto a su formación como hispanista y a sus habilidades políticas persuasivas, ya que era difícil encontrar a una persona ideal para restablecer las relaciones diplomáticas rotas desde hacía 37 años entre Marruecos y Cuba. Y El Attar no ha defraudado.

No quiero concluir este artículo, en el que no he querido abrumar más a los lectores de El Correo enumerando más detalles sobre el vasto currículum de este gran amigo de España que es Boughaleb el Attar -como libros, publicaciones, etc.-, sin felicitarlo de corazón desde la distancia, ya que lamentablemente la falta de normalización total del tráfico aéreo entre Cuba y Europa, impide su presencia física en la entrega de premios Emilio Castelar este viernes 8 de octubre, y sin dar la enhorabuena a la Asociación Progresistas de España por tan acertado reconocimiento a la labor internacional para un personaje que encarna el diálogo intercultural y las relaciones de paz y progreso con tres continentes.

Rafael Guerrero Moreno

Periodista e historiador

Director del programa 'La Memoria' de Canal Sur Radio