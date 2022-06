Como ventaja, su candidata Inma Nieto y Teresa Rodríguez, parecen haber enterrado el hacha de guerra y haber firmado un pacto de no agresión para que no se visualice en campaña lo que les separa.

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, se está prodigando en muy pocos mítines y en el ecuador de la campaña habrá asistido a tres mítines -dos junto al líder nacional Santiago Abascal-, ya que su labor electoral se está centrando en reuniones, fuera de los focos de los medios, con colectivos y asociaciones.

No obstante, en una entrevista este miércoles en la Cope, Olona calificó de «bulo» las informaciones que señalan que no está realizando campaña electoral, ya que, según explicó, está sirviendo para volver a ver «a colectivos, volviendo a escuchar necesidades», en una comunidad «donde no tengo que presentarme porque es lo que he estado haciendo durante estos tres años como diputada nacional andaluza (es parlamentaria por Granada)».

Donde más presencia ha tenido Olona ha sido en el debate televisivo del lunes, en el que mantuvo un discurso más ideológico que de propuestas, y fue la más dura en sus intervenciones y provocaciones, que buscaban principalmente a Juanma Moreno y Juan Espadas, aunque también tuvo encendidas discusiones con Marín y con Teresa Rodríguez.

Una de las ideas fuerza de la campaña de Olona es que tras las elecciones solo con su partido «en el motor» del Gobierno andaluz se va a producir un «cambio real» en Andalucía, un mensaje dirigido directamente a Juanma Moreno, que no quiere oír hablar de pactos e insiste en que su objetivo es una mayoría suficiente para gobernar.

Olona se compromete a la eliminación del «gasto superfluo» en Andalucía y de las subvenciones a los «sindicatos corruptos», aunque la única promesa realizada en un mitin fue en Motril (Granada) el día del comienzo de la campaña cuando se comprometió a aprobar una ley para remediar la falta de medios de las policías locales.