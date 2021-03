Comienza el trasvase de cargos de Cs al PP

El hasta ahora senador de Ciudadanos y exsecretario de Organización del partido durante la etapa de Albert Rivera, ha comunicado que abandona la formación 'naranja' y su acta como senador andaluz en la Cámara Alta por desavenencias con la actual dirección del partido encabezada por Inés Arrimadas a la que acusa de convertirse en "una muleta más del sanchismo" y se suma a las filas del Partido Popular.

En la noche de este pasado sábado, el propio Hervías informaba en un mensaje en su perfil oficial de Twitter, recogido por Europa Press, que dejaba Ciudadanos tras 15 años de militancia y adjuntaba una carta explicando los motivos de su marcha tras los últimos acontecimientos en Murcia y en la Comunidad de Madrid.

Unas horas después, Fran Hervías revelaba en una entrevista a 'El Mundo' que se sumaba a las filas del PP tras dar el paso de dejar Ciudadanos. "Me sumo al PP, el único proyecto que puede ganar a Sánchez", explica Hervías.

"Hoy Ciudadanos se ha convertido en un partido que es parte del problema y no de la solución. Abandonando los valores y principios liberales para convertirse en una muleta más del sanchismo". Por ello, he decidido dejar mi militancia y mi acta del Senado. Por mis valores y convicciones no puedo seguir representando a un partido que ha cambiado su ideología y sus principios", denuncia Hervías.

En este texto, recogido por Europa Press, el antiguo dirigente 'naranja' reconoce que ha trasladado de manera interna su malestar a destacados líderes de Ciudadanos por, según ha dicho, la estrategia política que "abandonaba" los valores de defensa de la libertad, la igualdad, la solidaridad y la unión.

"El sanchismo es incompatible con la libertad y así he intentando hacerlo ver en varias ocasiones sin éxito", apunta Hervías, que carga contra la "banda" que está en el Gobierno, "cuyo único objetivo es aniquilar el marco constitucional".

UNO MÁS DE LA BANDA

En este contexto, también recrimina a la actual dirección convertirse en "uno más de la banda": "Ciudadanos nació precisamente para hacer frente a esos que buscan recortar nuestros derechos y libertades. Sin titubeos ni medias tintas. No luchamos y sacrificamos tanto para convertirnos en uno más de la banda".

Continúa Hervías asegurando que España "se debate entre ser una nación de ciudadanos libres e iguales o ser el proyecto rupturista y de caos del sanchismo".

Por ello, pide un proyecto político fuerte "que piense más en el interés general que en los votos". "Un proyecto que lleve a cabo las políticas que necesita España para avanzar hacia una economía del conocimiento que nos proporcione prosperidad y justicia social, que defienda una España diversa, pero unida. Un proyecto en el que interés de España esté por encima de todo".