«De no tener nada, vivir en la calle, a tener compañía y una casa»

Son cuatro compañeras de piso que aparentemente tienen poco en común pero que, sin embargo, han compartido una experiencia que ha marcado sus vidas para siempre: no tener un hogar. Sus edades son dispares desde los 35 a los 50 años pero se enriquecen mutuamente de la diferencia intergeneracional y cultural. Hoy, 31 de octubre, es el Día de las Personas sin Hogar.

“Esto significa para mí tenerlo todo de no tener nada, de vivir en la calle”, explica Teresa S.R. Dice que lo perdió todo cuando terminó la relación con su pareja, hasta la familia: “Te ves en la calle y no tienes el valor de ir a tu familia porque ellos te dicen que tengas cuidado, entonces luego, sienten vergüenza”. Teresa es enfermera pero se dedica a la cocina desde hace seis años. Ha dormido bajo el Puente de Triana y recuerda lo duro que es esperar a que no haya gente en la calle, dormir entre cartones y no poder descansar: “Esto ahora es todo para mí porque tengo compañeras y con quien poder hablar”.

Están juntas en esto y de este hogar es de donde ahora sacan su fuerza y los apoyos para seguir adelante. Isa M.V. llevaba once años de un albergue a otro y ese tiempo era el que llevaba sin trabajar. Ahora tiene un empleo, que explica que es lo más difícil de lograr para salir de esta situación de vulnerabilidad extrema, pero “lo mejor de esto es un conjunto de todo: tener compañía e intimidad. Quiero seguir adelante y salir algún día de esto”, explica. Y, para ello, tiene el claro objetivo de sacar el título de la ESO.