Denuncian que los 17 quirófanos del Hospital Militar inaugurados en abril «no funcionan»

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acusado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), de haber "engañado a los sevillanos" al haber inaugurado el pasado mes de abril, antes de la campaña electoral de los comicios del 19 de junio que el PP-A ganó con mayoría absoluta, 17 quirófanos del antiguo Hospital Militar de Sevilla que actualmente "no funcionan".

Así lo ha denunciado el también presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz, donde ha reprochado a Juanma Moreno que "inaugura cosas en el sistema sanitario que luego no funcionan", y al respecto ha citado dicho caso del antiguo Hospital Militar y también el del centro de salud de Galaroza (Huelva), que ha inaugurado esta misma semana la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, pero que al día siguiente hubo "que cerrarlo porque no tiene luz, no funciona el ascensor", según ha criticado.

Espadas ha explicado que este pasado miércoles "por la tarde" llamó al Hospital Militar que Moreno "presume con razón de haber abierto" como presidente de la Junta, y ha sostenido que el jefe del Ejecutivo "ha engañado a los sevillanos, porque el 22 de abril, antes de la campaña electoral" de los comicios del 19 de junio, "fue a inaugurar 17 quirófanos que no funcionan".

De este modo, el líder socialista ha reprochado a Moreno que "al día siguiente de descorrer la placa" de inauguración de ese equipamiento de quirófanos "se cerró" el mismo "porque necesitaba unas obras que aún no han terminado ni se han recepcionado".

Espadas ha espetado a Moreno que "inaugura se hace fotos, cuenta un Presupuesto", pero "la realidad es otra", y él, como "portavoz de la oposición", se lo tiene "que venir a decir aquí", en el Parlamento, donde acude a "pedirle cuentas" al presidente, a quien además ha advertido de que le quedan "muy pocos días" para decirle "si está dispuesto a enmendar el Presupuesto de 2023 e incorporar el capítulo 1 que realmente necesita para personal el sistema sanitario".