Desalojado y derribado un asentamiento chabolista en Níjar

El Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha efectuado este lunes el desalojo y derribo del asentamiento chabolista de El Walili, en el que hasta ahora residían cientos de personas, principalmente inmigrantes, que trabajan en su mayoría en explotaciones agrícolas de la zona.

El operativo ha comenzado oficialmente a las 07:00 horas y ha contado con unos 60 agentes de la Guardia Civil, así como miembros de la Policía Local, dos equipos de Bomberos, ambulancias contratadas por el consistorio y una trabajadora social que ha sido la responsable de informar a los extranjeros.

No obstante, buena parte de los residentes no se encontraban ya en el poblado, ya que se habían trasladado a otros asentamientos o, en su defecto, habían dormido en casas de amigos, familiares o incluso en espacios facilitados por sus empleadores para que no tuviesen que alejarse demasiado de su puesto de trabajo.

Algo que el Ayuntamiento ha calificado como “una solución autogestionada y a su medida” y ha añadido que Servicios Sociales hará un seguimiento de las personas que fueron censadas en el transcurso de las comunicaciones e información pública anterior al derribo del asentamiento, y que ha permanecido activo durante tres meses.

El desalojo se ha desarrollado sin apenas incidentes, aunque se han producido dos incendios, ambos “provocados intencionadamente”, según el gobierno local.

El primero ha ocurrido alrededor de las 07:30 horas y ha afectado a unas cinco chabolas de la cara sur del asentamiento y el segundo, de mayores proporciones y pasadas las 08:30, se ha registrado en la cara norte y se originó en una chabola en la que “intencionadamente había sido almacenado combustible”.

En ambos casos, el dispositivo de bomberos ha intervenido en la extinción del fuego de las chabolas y no se han registrado daños personales debido a que no había a esas horas moradores en su interior.

En el poblado, el diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y secretario de Antirracismo y Diversidad de su partido, Serigne Mbaye Diouf, ha asegurado a EFE que “la gente no se fía porque el Ayuntamiento no ha cumplido con lo que dijo (...) y porque no tiene información”.

“No ha habido ningún diálogo. Ahora han llegado los autobuses y están intentado convencer a los chicos para llevárselos, pero ¿dónde? ¿en qué condiciones?”, pregunta, a la vez que lamenta que tampoco haya vecinos de Níjar que quieran alquilar viviendas a estas personas que “no tienen medios” y necesitan residir cerca de sus puesta de trabajo.

En el transcurso de la operación han sido atendidas unas 180 personas de las 254 censadas por los servicios municipales durante los últimos tres meses. De éstas, hasta las 12:00 horas, unas 60 ya habían sido reubicadas y otras 20 estaban en el proceso, y se espera que a lo largo del día acudan al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación otro número aún indeterminado de personas.