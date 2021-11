El Extra del 11/11 de la ONCE deja en Andalucía su premio mayor

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado su mayor premio, dotado con once millones, en la localidad granadina de Otura, donde Juan Carlos Montalbán --que cumplirá el próximo día 21 dos años como vendedor de la ONCE-- vendió la serie agraciada con esa fortuna.

Tiene su punto de venta a la entrada del Mercadona de Otura, aunque también cubre bares de una ruta que comprende los municipios de Churriana y Alhendín, ha explicado la ONCE en una nota.

En la noche de este jueves, cuando ha recibido la llamada de la ONCE para confirmarle que había dado el mayor premio del Extra del 11/11, se ha puesto "muy nervioso".

"Es que he pensado que podía dar el premio. Esta mañana se lo he pedido al Señor y a mi madre que está en el cielo --relata--, que tenía que dar un premio para que los clientes estuvieran contentos, pero tanto no, no pensaba que fuera a ser el gordo de los once millones".

Montalbán reconoce que esta inyección de millones "arreglará la vida de una persona" y espera que también la de su familia. "Aquí hay mucha gente necesitada en el pueblo --afirma--: ojalá lo reparta entre los suyos".

Además de la serie agraciada con los once millones, Montalbán ha vendido nueve cupones premiados a las cinco cifras con 50.000 euros, por lo que ha repartido en total 11.450.000 euros.

El reparto de premios mayores en Andalucía se completa con 350.000 euros en Ubrique (Cádiz), 300.000 euros en Huelva y 50.000 euros en Sevilla, Córdoba y Motril (Granada), respectivamente, que suman más de 12,2 millones de euros en premios entre las cinco provincias andaluzas.

El Extra del 11/11 de la ONCE ha repartido también premios de un millón de euros en Asturias, Extremadura, Galicia y Murcia.

La fortuna de este sorteo vuelve a repetir así suerte con Andalucía. El año pasado este sorteo repartió también cuatro millones de euros entre las provincias de Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha puesto en juego un primer premio de once millones de euros y once premios de un millón, además de 119 premios de 50.000 euros y 1.309 de 2.000 euros.