El «felino de grandes dimensiones» de Los Barrios puede no serlo

Tras visitar la zona en la que siguen trabajando los efectivos del Seprona de la Guardia Civil junto con la Policía Local y otros medios que el Consistorio ha puesto a disposición de la Benemérita, el alcalde ha explicado con un mensaje publicado en sus redes sociales, y recogido por Europa Press, que " debemos estar tranquilos, ser precavidos, porque no se puede descartar nada ".

"Se está trabajando para detectar si realmente el vídeo se corresponde con un gran felino o no. Sabemos que no es difícil que en el mercado negro se muevan este tipo de especies que están prohibidas por nuestra legislación, pero no se puede descartar que pueda haber alguno en nuestras parcelaciones", ha manifestado Alconchel, quien ha vuelto a pedir tranquilidad a los vecinos de la zona y que se deje trabajar al Seprona.

En ese sentido, ha indicado que será esta unidad de la Guardia Civil la que explicará qué ha pasado con este caso, matizando que "es probable" que sea una situación similar a "otras ocasiones" en las que "se ha grabado una cosa que parecía una cosa y luego la realidad es otra".

Cabe recordar que dos vecinos grabaron las imágenes y pusieron una denuncia en las dependencias de la Guardia Civil este pasado lunes 2 de enero, y desde la jornada del martes se está trabajando para intentar encontrar al animal y evitar problemas a la población. La búsqueda se está realizando en una zona de la carretera Vieja de Los Barrios, en el entorno donde se encuentran los campos de césped, junto a la desembocadura del río Palmones.