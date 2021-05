El Sindicato Médico Andaluz, en contra de las nuevas medidas del SAS

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) se ha manifestado contrario a la modificación del baremo de la bolsa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) al considerarla “un menosprecio a la labor investigadora de los profesionales médicos”. Desde el SMA han afirmado que, la “absoluta y continuada ineficiencia del SAS para promover, convocar y resolver los procesos de provisión y selección de personal le ha llevado a intentar vender la idea de que el problema no se resolverá si no se modifican los baremos de los facultativos”.

Para ello, la Junta de Andalucía ha propuesto “unos nuevos criterios de baremación en los que, entre otras medidas arbitrarias, desaparece de un plumazo todo lo relativo a investigación, elaboración de comunicaciones y ponencias, participaciones en congresos y publicaciones de capítulos o libros de carácter científico”, han detallado los facultativos.

“Los nuevos responsables de la sanidad andaluza deberían de ser conscientes de que no puede perpetuar los errores ni mantener viejas excusas”. “Dentro de la propia Administración existen otras áreas que también cuentan con personal de alta cualificación y que nunca han tenido esta gestión tan desastrosa de la provisión y selección de plazas”, han indicado desde el SMA.

Para el sindicato médico, la solución a este problema no pasa por cambiar las reglas del juego “de manera arbitraria”, sino por “mejorar los recursos humanos y materiales y conseguir una gestión ágil, eficaz y eficiente de los procesos selectivos”. De lo contrario, han añadido, “seguiremos ostentando el nefasto título de ser la Administración pública o privada con mayor incapacidad de resolver la selección de personal”.

Según los médicos andaluces, la ineficaz gestión del SAS hace que pasen “periodos de hasta diez años sin convocar procesos selectivos, hasta tres años de espera para conocer los resultados de una oposición, concursos de traslado que no se resuelven hasta pasados dos años, bolsas de empleo temporal que no se actualizan o más de un año para validar nuevos méritos”. “No existe ninguna otra Administración pública ni empresa privada más ineficiente; estos datos serían absolutamente escandalosos e inaceptables en cualquier otro ámbito”, han subrayado desde el SMA.

El Sindicato Médico Andaluz ha dicho que “el SAS siempre ha ignorado el problema o lo ha intentado justificar con distintos argumentos como que son decenas de miles de datos los que hay que validar o que no cuentan con un programa adecuado para la gestión telemática ni con suficiente personal; los tribunales no pueden reunirse tantas veces, no hay presupuesto para aumentar los medios materiales ni los humanos”.

Sin embargo, “ahora nos intentan convencer de que el problema no se resolverá si no modificamos los baremos de los facultativos y, para ello, proponen unos nuevos criterios de baremación en los que se incluyen otras medidas arbitrarias que, además de suprimir de un plumazo todo lo relativo a investigación, pasan por la degradación de la realización de los másteres por parte de los facultativos y los puntúan por debajo de los que realiza el personal de grupo A2 (enfermería)”.

Asimismo, “pretenden devaluar la formación continuada realizada hace más de dos años y nadie podrá optar a la máxima puntuación si no realizó formación continuada en los últimos 24 meses”. De esta forma, “se penaliza a quienes soliciten una excedencia por cuidado de hijos y no pueden realizar actividades formativas, mientras se beneficia a las entidades privadas u organizaciones que se lucran de una u otra forma con la realización de cursos”, han destacado desde el SMA.

Además, entre los cambios propuestos por la Administración, se incluye el que solo se podrán sumar cinco puntos por año en curso, por lo que “muchos candidatos pasarán de los actuales 30 puntos en bolsa a cinco. Inaceptable para los profesionales”.

“El SAS no pretende racionalizar un baremo, pretende tapar sus carencias y modificar las normas sin tener en cuenta los esfuerzos y los intereses de los facultativos”, han insistido desde el sindicato médico.

Asimismo han afirmado que “la Administración sanitaria andaluza prefiere tener un colectivo de facultativos desmotivado; un grupo de profesionales de alto nivel a los que no les merezca la pena publicar un buen artículo científico o escribir parte de un libro, pero eso sí, se vean obligados a realizar todos los años actividades formativas para las que no se les facilita una parte de su jornada y que, en muchos casos, suponen un esfuerzo económico que pasados 24 meses será ya estéril”.

Por ello pedimos a esta nueva Administración que “sea consciente de que no puede perpetuar los errores, ni mantener viejas excusas ya que dentro de la propia Administración existen otras áreas que también cuentan con personal de alta cualificación y que nunca han tenido esta gestión tan desastrosa de la provisión y selección de plazas”.

Desde el Sindicato Médico Andaluz han concluido afirmando que “la solución a este problema no es cambiar las reglas del juego de manera arbitraria, sino mejorar los recursos humanos y materiales; conseguir una gestión ágil, eficaz y eficiente de los procesos selectivos.