Erasmus triunfa entre los universitarios andaluces

El mayor número de estudiantes españoles que eligen irse de Erasmus unos meses parte desde Andalucía mientras que en el otro extremo se encuentran los de La Rioja y, por este orden, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia son los destinos que continúan atrayendo más para vivir la experiencia.

Son datos de la convocatoria 2016 del Erasmus + de la Unión Europea, publicados el pasado diciembre por el Ministerio de Educación, y que señalan que un total de 39.754 estudiantes españoles de educación superior participaron en el programa.

Viajaron el 20,4 % de ellos a Italia, el 11,5 % a Reino Unido, el 9,7 % a Alemania o el 9,5 % a Francia.

También participaron en este programa internacional 5.838 profesores y demás personal de las instituciones educativas superiores españolas.

El Programa Erasmus + (nombre que proviene de "European Region Action Scheme for the Mobility of University Students" o Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios) sigue atrayendo más a las mujeres que a los hombres, 55 % frente al 45 %, respectivamente.

Por comunidades autónomas, el mayor número de movilidades de estudiantes procede de instituciones de Andalucía, 7.735 (19,5 %), seguida de Madrid, 7.618 (19,2 %), Cataluña, 6.165 (15,5 %) y Comunidad Valenciana, 4.026 (10,1 %).

Entre la procedencia del personal universitario que participa en movilidad, Andalucía presenta también la mayor cifra (1.174, 20,1 %), seguida de la Comunidad Valenciana (854, 14,6 %), Madrid (847, 14,5 %), Cataluña (626, 10,7 %) y Castilla y León (609, 10,4 %).

Por otra parte, entre todos los países del programa en educación superior la cifra de participantes en 2016 fue de 312.342 estudiantes, destacando España como el destino más popular, con 47.138 acogidos, y como el tercer país de origen de los estudiantes, con 39.754 alumnos españoles, tras Francia y Alemania.

Según el informe de Educación, el programa Erasmus +, en los ámbitos de la educación y formación, recibió 104,3 millones de euros.

Las acciones asociadas a la educación superior recibieron el 80,6 % de la financiación (84,0 millones de euros) y supusieron el 83,2 % de las movilidades.

Por otra parte, existen diferencias entre comunidades autónomas en la distribución de las movilidades por sector educativo.

Así, los erasmus de Formación Profesional (FP) representan en el conjunto un 13, %, pero en Ceuta significan el 87,9 %, en Melilla el 73,5 %, en La Rioja el 63,3 % y en Extremadura el 54,4 %.

Las movilidades de Educación Escolar suponen solo el 3,3 %, pero en Melilla representan el 26,5 %, en Castilla-La Mancha el 13,5 % y en Baleares el 9,9 %.

Y las movilidades de Educación para Personas Adultas representan solo el 0,5 %, pero alcanzan el 3,7 % en Baleares y el 2,2 % en Castilla-La Mancha.