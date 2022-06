Espadas replica a Feijóo que no le dejó gobernar en 2018

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 19 de junio, Juan Espadas, ha sostenido este jueves que el PP no tiene "credibilidad" para "pedir" o "exigir" que el PSOE facilite una hipotética investidura del candidato 'popular' a la reelección al frente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, según el resultado de dichos comicios y si el PP-A es la fuerza más votada, ya que, según ha subrayado, el Grupo Popular no favoreció que los socialistas siguieran gobernando la Junta tras los comicios autonómicos del 2 de diciembre de 2018 pese a que ganaron las elecciones sin mayoría absoluta.

En vez de abstenerse para facilitar una investidura de la entonces candidata socialista a la Junta, Susana Díaz, el PP prefirió pactar con la "ultraderecha" de Vox para permitir que Juanma Moreno alcanzara la Presidencia del Gobierno andaluz, según ha recordado Juan Espadas en sendas entrevistas en RNE y la Cadena SER recogidas por Europa Press.

El candidato del PSOE-A ha venido así a responder al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este pasado miércoles, en una visita al municipio almeriense de Vícar en el marco de la campaña electoral andaluza, comentó que "si al PSOE le molesta tanto Vox, que lo acredite", y al ser preguntado qué hará el PP si necesita los escaños de Vox, después de que este partido haya dejado claro que exigirá entrar en el Gobierno andaluz en ese supuesto, el líder 'popular' señaló a los socialistas. "Entiendo yo que el PSOE nos dará una solución. Si el que gana es el PP, y el PSOE tiene posibilidad de apoyar la investidura, ya no hay ningún comentario al respecto", remachó Feijóo.

Espadas ha enmarcado este jueves estas declaraciones en un "teatrillo" del PP, y ha apostillado que Feijóo "lleva tantos días metiendo la pata cuando se refiere a Andalucía que no se lo vamos a tener en cuenta".

En todo caso, el candidato socialista ha incidido en que el PP "no puede" reclamar "nada" al PSOE en Andalucía porque "no le dejó gobernar" en 2018 pese a que había ganado las elecciones, y por ello ha aseverado que "el PP no es creíble", y "en política la coherencia es fundamental".

Sobre la posibilidad de alcanzar un pacto entre PP y PSOE para dejar gobernar a la lista más votada en cada comunidad autónoma tras las próximas elecciones, Espadas ha apuntado que "a tan pocos días de unas elecciones hay que dejar votar a la gente" y no hablar ya de "pactos" postelectorales, y "el PP no puede hacer componendas cuando le viene bien".

Ha agregado que en Andalucía, en 2018, el PP "se saltó la decisión de los andaluces sobre el partido mayoritario, y en Castilla y León tardó cinco minutos" tras las pasadas elecciones de febrero "en entenderse con Vox" para gobernar en coalición, porque "al final las derechas se entienden porque buscan el poder por encima de cualquier cosa". "¿Tiene credibilidad entonces para exigir algo al PSOE?", ha cuestionado el representante socialista.