Espadas suspende su agenda para visitar la zona del incendio

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha suspendido este jueves parte de su agenda de la séptima jornada de la campaña electoral andaluza, que tenía previsto desarrollar íntegramente en Almería, para desplazarse a la zona del incendio forestal declarado este pasado miércoles en Pujerra, en la provincia de Málaga.

Así lo ha anunciado el propio Juan Espadas en una rueda de prensa en Almería tras mantener una reunión con sindicatos del sector sanitario, que era la primera de las convocatorias de su agenda de campaña de este jueves. El candidato socialista ha suspendido así el resto de la jornada de trabajo en la localidad hasta el acto público previsto para las 20,00 horas en la capital almeriense, y en el que sí espera participar, ya de regreso de Málaga.

El candidato socialista se ha declarado "muy preocupado por la evolución de los trabajadores del Infoca" que resultaron heridos este miércoles, y ha advertido de que "el primer gran incendio del Plan Infoca de este año ha cogido al Gobierno andaluz, como nos temíamos, sin los deberes hechos".

Al respecto, Espadas ha subrayado que, hace aproximadamente un mes, en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, denunciaba que la ejecución del presupuesto de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible "en relación con las inversiones en materia forestal era muy bajo, no alcanzaba ni el 40%", y "eso significaba que íbamos a tener un verano complicado".

Y es que, según ha abundado, "eso significa que, si no se ha actuado en invierno, los problemas te cogen en el verano". "Si no hay un buen trabajo en relación con los tratamientos selvícolas, si no hay limpieza de montes, si no hay inversión tanto en los montes públicos como los montes privados, si todo eso se hace tarde, nos encontramos con que las denuncias de los sindicatos hoy en las redes sociales son que hay personal que está actuando sin que tenga todavía los reconocimientos médicos hechos, sin equipos de protección, y sin la implantación completa de todo lo que significa el dispositivo a 9 de junio de 2022".

Espadas ha lamentado así la "falta de previsión y del trabajo bien hecho" por parte de la Junta "en una materia que es muy frágil" y está "sujeta a condiciones meteorológicas, y también desgraciadamente a veces a la conducta humana, que es la que genera incendios tan complejos como el que el año pasado vivimos en Sierra Bermeja", según ha apostillado.

A preguntas de los periodistas, el líder socialista ha añadido que "parece que el modelo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, es "no gastar un euro más en lo que significa la política de incendios forestales", algo que ha tachado de "error" que "Andalucía no se puede permitir, porque nuestro nivel de fragilidad en relación con las previsiones de daños, con el cambio climático en los próximos años, nos obliga a que esto sea un sistema que va a tener que reforzarse, que revisarse, pero en positivo".

Al respecto, Espadas ha considerado que "hay que ver las inversiones que se están haciendo en prevención", y ha advertido de que "uno de los problemas básicos es que, con el actual modelo, la prevención no se hace porque no hay personal suficiente ni horas suficientes, porque, como se sobrecarga en verano el tiempo de extinción, cuando llega la prevención, el personal se tiene que coger sus vacaciones, con lo cual al final la productividad y el tiempo de trabajo se reducen y la prevención se resiente, y vienen los problemas posteriormente".

Tras añadir que en este tema le "recomendaría" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que se sentara con los técnicos y con la gente que sabe", el candidato socialista ha subrayado que el Infoca "ha sido siempre probablemente uno de los instrumentos más potentes de la Junta de Andalucía, vanguardia indiscutible en la política de incendios forestales a nivel internacional, y creo que se merece algo más que cuando hay un incendio estemos prestos a ir al centro de control a dar allí aliento".

"El aliento, durante todo el año" debe darse, "no sólo ahora, que evidentemente hay que hacerlo, hay que estar y hay que responder", ha añadido el secretario general del PSOE-A, quien también ha llamado la atención sobre lo "rápidos" que fueron este miércoles desde la Junta "en pedir la ayuda del Gobierno de España" para sofocar este incendio, en contraste con lo que ocurrió el año pasado con el fuego que asoló Sierra Bermeja, también en la provincia de Málaga, cuando "todo eran dudas o reservas, y no sé por qué se tardó" por parte de la Junta en solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante ese incendio, según ha subrayado Espadas.