Estrabón no hablaba de Cádiz, sino de la refundación de Gadir, Huelva, que no era «Onuba»

Todos creyeron, que Estrabón se refería a la actual Cádiz, por el hecho de que fue un puerto fenicio. Lo llamamos “El dogma semita-fenicio” que, como demuestro en ”Ella: Tartessos”, fue fabricado (lobby judeo-cristiano), para impedir dataciones de Gadir-Tartessos anteriores a la fecha de refundación oficial (1.004 a.C.), y para oficializar el dogma “ustedes eran unos incultos, no tenían los libros (Biblos, Biblia), sino que los teníamos en oriente, que llegamos para salvarlos y redimirlos”....

Casi todo lo que se ha escrito sobre la Historia de la antigua Gadir era Historia de Huelva, incluida la visita de Julio César al Templo de Heracles como dice Estrabón en III.5, que he demostrado (Vol. III: Ella: Tartessos) que estaba en Isla Saltés, Huelva.

El dato, parte de un texto de Estrabón, donde describe la refundación de “Gadir” en 1.104 a.C., tras un tsunami, por expedicionarios llegados por mar, en busca de “Las Columnas” (Geografía, III.5.5):

“Acerca de la fundación de Gádira (Huelva, hasta 45 a.C.), los gaditanos (de Huelva) recuerdan un oráculo que fue dado a los tirios (los fenicios de Tirea, la original, Villablanca -Vol. III) ordenándoles enviar una colonia hacia Las Columnas de Heracles”.

Ya sabemos que esas Columnas estaban y están (las mostramos en “Ella”) en el “Odinto”, el Tintodiel. En este tema les remito a mi obra, y a un artículo anterior:

Cádiz solo fue Gadir en época tardoromana, desde 44 a.C. tras el traslado por Balbo de los habitantes de Huelva supervivientes de un terremoto seguido de tsunami.

Estrabón recoge luego el testimonio de Posidonio sobre ofrendas en ríos y lagos (Geografía IV, 1, 13). Para ese fin, eran inutilizados.

Y dice: “Cuando los que fueron enviados para el reconocimiento-inspeccionar (buscaban las Columnas, señal de que antes había acaecido un suceso, un tsunami) llegaron al estrecho de Calpe (entonces, Gibraltar), creyeron (Strabón sabe que estaban equivocados) que las dos peñas que forman el estrecho eran los límites de la tierra habitada y de las hazañas de Heracles, y que también eran las columnas”.

Luego sigue: “Se detuvieron en su lado de acá, donde se encuentran ahora los Saxitanos, pero los sacrificios realizados no resultaron favorables y regresaron”.

Muchos, confundieron al armador (los tirios) con su rey superior, el que se lo “ordenó”, el fletador (por eso dice “que fue dado”). Y la mayoría, por no decir todos, confundieron a Saxi con Sexi, Almuñecar, pero los Saxitanos eran los Saxones o Sajones, los Tracios protoceltas del norte de Portugal, la castrense.

Luego, “un tiempo después (sería al siguiente verano), los enviados avanzaron unos 1.500 estadios (275 Km.) más allá del Estrecho hasta una isla consagrada a Heracles situada junto a Onoba, ciudad de Iberia”.

Habla de que recibieron un encargo, fueron fletados por alguien. Observen que en ningún momento dice que fuera una expedición fenicia, aunque éstos fueran los armadores. Por tanto:

1º) Existe unanimidad en que ahí se refiere a Isla Saltés, pues esa “Onoba” o “Onuba” estaba en el Odiel, aunque, como vamos a ver, no era Huelva sino El Eucaliptal, Punta Umbría. Y es lógico, pues se la apellidaba “Aestuaria”, y los estuarios se forman cerca de la desembocadura.

2º) Isla Saltés no está “junto a” Huelva, sino a 5 Km. Lo que había y hay “Junto a” Isla Saltés, es Punta Umbría, donde ya vimos que mencionaba un poblado (III.2, 6), del que Homero también da testimonio, en Odisea I, 50. Por tanto, en esa zona estaba “Onoba”. Otro indicio de que Onoba era Punta Umbría: dice “Onoba, ciudad de La Ibérica”, desde el Ana hasta el Odiel. Presentaré más pruebas en otros artículos: Onuba siempre estubo en la orilla de poniente, no en la de Huelva.

3º) Si “avanzaron 275 Km.” hasta Isla Saltés, significa que en la primera expedición las buscaron entre Marbella y Cabopino, la zona de la “Kreta” original. Otros traducen Saxitanos por Sexitanos, la localidad de Almuñecar, 98 Km. más al este. Pero esa solución no me cuadra: no hay ninguna “ría” de relevancia en esa zona como para tener un templo/Columnas a su entrada.

4º) Además del puerto de “Kreta”, hay otra posibilidad: se llama Atlántico.

5º) Avieno, Strabón, Homero, Herodoto, y el registro arqueológico, dan como grandes navegantes a los del Norte; sitúan a los celtas por Epidauro-Oporto, y puertos fenicios en Málaga, Cádiz, Huelva, Portugal, Francia, y las Casitérides o Strimmias, Inglaterra.

6º) Heródoto confirma (en III.48 a 52) la relación de dominio de Epidauro (Oporto) sobre Huelva, hacia 500 a.C., a la que llama Corcira debido a la llegada de los Colcos.

7º) Según C. López, p. 209, las armas de bronce depositadas hacia 950 a.C. en el Odiel, entre la Isla de Bacuta y el Templo de La Cinta, son “en su mayoría armas de origen atlántico” (p. 209).

8º) Justo a 275 Km. de Saltés está “Vilanova de Milfontes”, la bocana de la ría del Mira, la de Argos, la ciudad de Heracles y otros, la de los “Argonautas”, la de los “Árgivos” de Iliada, una de las ciudades más importantes de la época: Argo, que ya identifiqué con la actual Odemira (ver Vol. II).

Tiene sentido que esos tracios empezaran por buscar las “Columnas” en la bocana del Río Mira, la ría de Argos, Odemira, una ciudad para ellos muy conocida, y que habría sufrido también el tsunami. Por Málaga no llegó.

9º) El registro arqueológico del Norte de Portugal certifica que estaba habitada por los tracios (ver en internet “cultura castrense de Portugal”), que fueron los que refundaron Gadira, Huelva (probablemente siguió en guerra civil) y con crísis de fe en lo “divino” de su linaje, tras el tsunami.

Por todo ello, afirmo que el origen de esa misión era la zona entre la “Epidauro” de Homero (como indica su nombre, arriba de Oporto) y la Témesa original, la actual Londres (Vol. II), es decir, era una expedición tracia.