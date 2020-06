¿Fin a los parques de bolas?

Según ha señalado Mateo, una ludoteca es un espacio abierto o cerrado y tiene aulas donde se hacen manualidades, talleres y también juegos, pero no tienen la estructura de bolas o los castillos hinchables , entonces tienen "fácil" hacer grupos de nueve y no comparten la misma "complejidad" de las distancias. "¿Cómo separas a los niños dentro de un hinchable?", ha cuestionado.

También ha apuntado que le han preguntado al respecto al Gobierno a través de las subdelegaciones en Andalucía y han recibido una respuesta "bastante ambigua", pues, según relata, equiparan los elementos del parque de bolas a los de una cafetería, de forma que si un cliente se marcha del establecimiento y el camarero tiene que limpiar mesa, silla y carta de producto, ellos tienen que hacer igual, pero insiste en el problema de su sector.

"Siempre se ha limpiado todo, nos parece un poco fuera de lugar que nos comenten eso, que está dentro de nuestra responsabilidad que nosotros lo hagamos, pero tampoco dicen qué medidas de seguridad tenemos que cubrir. Los niños con mascarilla dentro de los parques de bola, ¿se creen que un niño no se va a quitar la mascarilla?", ha apuntado.

En su opinión, esto es "imposible" de controlar y pueden limpiar el parque entre servicio y servicio, de hecho, recalca que lo hacían de antes, pero insiste en que no tienen medidas de seguridad concretas, que es lo que necesitan. "Y en el caso de que no se nos puedan aplicar, estamos pidiendo algún tipo de ayuda para por lo menos mantener a nuestros trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)", ha concluido, antes de asegurar que hay empresarios del sector que están cerrando el negocio definitivamente por no poder afrontar el pago de los alquileres sin reabrir y/o no haber llegado a un acuerdo con los caseros.