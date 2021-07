Granada se queda sin alcalde

El alcalde de Granada, Luis Salvador, acaba de anunciar su dimisión, tal y como se esperaba en los últimos días, después de que lo dejaran solo y se fueran al grupo no adscrito los seis concejales del PP y los dos de su propio partido, Ciudadanos, con quienes había conformado el equipo de gobierno hace dos años.

Los problemas de tal coalición comenzaron en julio de 2019, cuando en la toma de posesión de Salvador PP y Ciudadanos pactaron -aunque al parecer sin firma de por medio- rotarse el gobierno. De hecho, tras la toma de posesión del alcalde, el partido de Inés Arrimadas negó ese acuerdo. Y ahora que han pasado los dos primeros años de legislatura, cuando tocaría dicho relevo por parte del concejal del PP, Sebastián Pérez, no solo los ediles del PP decidieron dejar el equipo de gobierno, sino incluso los concejales de su propio partido, Ciudadanos. De modo que Salvador se ha quedado esta última semana con un único concejal tras el pleno del pasado 25 de junio que tuvo que ser suspendido después de que se levantaran los concejales del PSOE, del PP, de Vox y los no adscritos. Solo se quedaron los ediles de IU-UP-Adelante, no porque no pidieran también la dimisión del regidor granadino, sino “por respeto”, dijeron.

Así las cosas, la dimisión hoy del alcalde ha sido la crónica de una muerte anunciada que se une a la desintegración en todos los niveles del partido de Juan Marín. Salvador insiste ahora en que no formará parte del equipo de gobierno -que podrá conformarse dentro de diez días- y en que no ha firmado ningún pacto con los socialistas, aunque apoyará la lista más votada del municipio, el PSOE, solo para “dar estabilidad política al municipio”. Cabe recordar que los socialistas consiguieron en 2019 diez de los 27 escaños del Ayuntamiento granadino.

Con esta dimisión, Ciudadanos pierde el gobierno del ayuntamiento más grande de los que consiguieron en los comicios de 2019. El PSOE podría gobernar ahora, en efecto, con sus diez concejales, el de Luis Salvador y José Antonio Huertas, todavía teniente de alcalde y que será el encargado de convocar el pleno de nueva investidura. Es muy probable que el alcalde sea otra vez, como hasta 2019, el socialista Paco Cuenca.

El socio natural del PSOE, Unidas Podemos, ya ha anunciado hoy que someterá a consulta de la asamblea de su partido la decisión que finalmente tomará para votar en el pleno, aunque no cabe otra posibilidad, con más o menos mayoría, que sea el PSOE quien vuelva a tomar la Alcaldía en la ciudad de la Alhambra.