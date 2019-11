Guerra: «Me parece tan injusto lo que está pasando»

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra considera injusta la situación generada con la sentencia de los ERE en Andalucía, porque, según ha afirmado este miércoles, los expresidente José Antonio Griñán y Manuel Chaves "no se han llevado medio euro a su casa ni a su partido".

Guerra ha participado este martes en una charla en el despacho internacional de abogados Ashurst, que ha detallado en un comunicado de prensa que, según el exvicepresidente, los ERE "fue un mecanismo, aprobado por todo el parlamento para ayudar a las empresas andaluzas en un momento de crisis, que se corrompió por unos listos que colaron a sus familiares en las listas de prejubilados para cobrar la pensión".

"A mí me parece tan injusto lo que está pasando. Los dos expresidentes no se han llevado medio euro a su casa ni a su partido ni a nada. ¿Eso es lo mismo que robar dinero? Hay uno que sí ha robado, un ex director general, y a ese le ponen la misma pena que a los que no se han llevado ni un euro. ¿Esto cómo es posible?", se ha preguntado el exdirigente socialista.

Respecto de otros asuntos de la actualidad política, Guerra se ha referido al preacuerdo para formar Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con el que ha sido muy crítico, según el comunicado.

"El abrazo (entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias) es la metáfora perfecta de lo que será este nuevo gobierno, uno toma la iniciativa y el otro no puede decir que no, aunque quiere decir que no", ha asegurado el exdirigente socialista, para quien "ceder no es entregarse, es llegar a un consenso si todos ceden".



El socialista también ha aclarado que le parece "un acto delictivo condenar así a gente que no ha robado". "Ahora toda la prensa dice que eran 715 millones estafados, pero es una falsedad, esa cifra se utilizó para resolver los problemas de las empresas, la estafa era menos del 10%", ha explicado el exvicepresidente.