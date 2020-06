Habrá movilidad interprovincial si Andalucía al completo pasa a fase 3

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que permitirá la movilidad interprovincial si Andalucía al completo pasa a la fase 3 y si "el Gobierno da la competencia a la Junta para que podamos autorizarla" con el fin de impulsar el sector turístico.

En el Pleno del Parlamento, Moreno ha afirmado que es "lógico" que todas las provincias andaluzas "puedan pasar a la próxima fase" y ha remarcado que "espera y confía, como no puede ser de otra manera" que los ocho millones y medio de andaluces pasen a la fase 3 porque, de lo contrario, este sería "un ataque directo y frontal a Andalucía".

"Si esto se produce y nos dan la competencia al Gobierno de Andalucía para que podamos autorizar la movilización, evidentemente pondremos la movilidad en toda Andalucía para que se pueda beneficiar toda la comunidad del intercambio comercial, personal y, sobre todo, el sector turístico", ha detallado el presidente.

A su juicio, "todo lo contrario va a ser muy difícil" y ha insistido en que "el Gobierno habrá pensado que dejar atrás a Málaga y Granada es encerrar a Almería". "Espero que el Gobierno lo esté teniendo en cuenta", ha subrayado Moreno, asegurando que "los datos lo avalan" e insistiendo en que si no lo avalasen "no habría ninguna discusión porque sería yo el que diría este distrito o región no pasa".