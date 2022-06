Intentan impedir que un chico trans vote porque ahora tiene otro nombre

Lo que ha pasado hoy en un colegio electoral de Huelva no parece tener explicación lógica a estas alturas de milenio, porque no es entendible que para Jaime -nombre ficticio de un chico de 20 años vecino de Huelva capital- votar haya sido más difícil de lo que esperaba por una mera letra en su identificación.

Esta mañana se ha presentado en su colegio electoral del pabellón Andrés Estrada de Huelva, y se ha llevado la sorpresa de su vida: no le dejaban votar porque su nombre no coincide con el que tiene en el DNI. Por resumir, es como si antes se llamase Juana y ahora Juan. Si coinciden los datos esenciales del documento, el nombre de pila es secundario, porque si no fuese así no podría votar una mujer llamada María del Carmen que en el registro oficial figurase solo como Carmen.