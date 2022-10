Jesús Quintero recibe sepultura en su pueblo, San Juan del Puerto

Los restos mortales del periodista Jesús Quintero, fallecido el pasado lunes a los 82 años, han recibido sepultura en el mediodía de este miércoles en el cementerio municipal de su localidad natal, San Juan del Puerto (Huelva).

Después de que ayer se instalara su capilla ardiente en el centro sociocultural que lleva su nombre, que fue visitada por numerosoS vecinos, amigos y familiares que quisieron darse el último adiós, hoy ha tenido lugar el funeral y el entierro.

El funeral se ha celebrado alrededor de las 11:00 horas en la Iglesia de San Juan Bautista y al mismo han acudido rostros conocidos como la cantaora Argentina, el torero Juan José Padilla, la periodista Isabel Gemio o Ismael Beiro, ganador de la primera edición de Gran Hermano.

Con una iglesia llena, ha sido la alcaldesa de San Juan, Rocío Cárdenas, la encargada de romper el hielo y se ha referido a Quintero como «nuestro amigo Jesús», una persona «universalmente conocida, excepcionalmente maravillosa, por el que queremos dar las gracias hoy porque su paso por esta vida no dejó indiferente a nadie. Una persona que compartió su vida con todo el mundo, con la gente importante y con la gente humilde, con los ricos y con los pobres. Un hombre que llenó de amor y el corazón de toda su familia, de todos sus amigos y de todos sus vecinos»-

«Por eso, aunque este es un momento de despedida, Jesús no se va, estará siempre con nosotros, con su familia, con sus amigos, con su pueblo, con todas las personas a las que ayudó a crecer y hacerse un lugar en el mundo, con todos aquellos a los que le dio voz. Ese es su legado, y deja una huella profunda», ha concluido.

Uno de los momentos más emotivos se ha vivido con la intervención de sus dos hijas. La primera en hacerlo, Lola, la más pequeña, quien ha asegurado que «hoy es un día triste pero también de celebración, mi padre ha vivido una vida maravillosa, rodeado de gente maravillosa».

Ha leído un texto escrito por su padre hace unos años: «Los hippies no han muerto, todavía quedan algunos perdidos en la sierra, yo los he visto y me he reconocido hablando con ellos».

La otra hija, Andrea, ha hablado en nombre de su padre: «Buenas noches. Soy el loco de la colina. He venido a deciros que me voy. No me voy de vosotros, deseo ir a mí mismo, un viaje hacia dentro. Al fondo del fondo, a la fuente que no se agota, donde puede reaparecer la alegría de vivir. No me voy de la colina, la colina es mi corazón. La colina es tu corazón».

«Me voy con la fuerza que hay en mí, no voy a conquistar nada, voy a recibir y a acoger lo que hay en mí y un día os lo devolveré porque es vuestro», ha añadido.

A su término el féretro, portado a hombro por familiares, ha sido trasladado hasta el cementerio municipal donde Quintero ha recibido sepultura en la más estricta intimidad.

El periodista onubense falleció el pasado lunes en la Residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique (Cádiz) donde permanecía ingresado a principios de septiembre para ser atendido y tratado de sus problemas de salud.

El archivo de Jesús Quintero «El loco de la colina» será conservado en el mismo centro cultural en el que ha sido despedido, y divulgado a través de la Factoría Jesús Quintero un proyecto en el que estaba trabajando y que seguirá adelante de la mano de su familia y el Ayuntamiento.