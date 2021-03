Juanma Moreno descarta un adelanto electoral en Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a descartar este jueves en el Parlamento un adelanto electoral en esta comunidad y ha expresado que él confía en la "honestidad y el compromiso" de sus socios de gobierno de Ciudadanos (Cs) hasta el final de la legislatura. Ha indicado que no conoce a ningún miembro del grupo parlamentario de Cs ni a ningún consejero de esa formación que "esté trabajando para impedir que el Gobierno" siga con sus grandes objetivos.

Así se ha pronunciado Moreno ante el Pleno del Parlamento en respuesta a una pregunta del portavoz de Vox, Alejandro Hernández, quien ha dudado de la estabilidad del Gobierno andaluz, donde PP-A y Cs forman coalición, a la vista de lo que está aconteciendo en las relaciones entre ambas formaciones a nivel nacional y en otras comunidades de España, como la de Madrid o Murcia. Para Hernández, Ciudadanos no es un socio "fiable" y ha alertado al presidente del "riesgo" que corre manteniendo un acuerdo con esa formación, de manera que le ha vuelto a demandar un adelanto electoral en esta comunidad.

Sin embargo, Moreno le ha replicado que el "mayor error" que podría cometer cualquier dirigente sería un adelanto electoral por razones que no estén motivadas. Ha dicho que él tendría que adelantar las elecciones si se rompiera el acuerdo de gobierno con Cs o dejara de contar con el apoyo de Vox y no tuviera una mayoría suficiente, algo que no sucede actualmente.

"No se dan esas circunstancias y no se van a dar a lo largo de la legislatura", según ha augurado el presidente, quien ha indicado que la actitud que ve tanto en los consejeros de Cs en su Gobierno como en el grupo parlamentario de Ciudadanos es "honesta, responsable y de compromiso".