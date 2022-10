La bandera de Andalucía tendrá su día oficial en el calendario

Rojas Marcos ha sido el primero en tomar la palabra para trasladar a Moreno, al que ha calificado como un presidente "cercano", su agradecimiento porque no dudara en estar en este acto: "Afirmo que esto es alta política. La política no se hace sola desde la izquierda o desde la derecha o sólo desde Andalucía o sólo desde España. La patria del presidente es España, la mía es Andalucía, uno de una derecha moderada y otro de una izquierda moderada, y nada más que su presencia aquí es la cara bella de la política" , ha dicho el fundador del PA. Se ha mostrado seguro de que si Moreno hubiera coincidido con él en la historia de la política andaluza, no habría militado en el Partido Popular.

Por su parte, Alejandro Rojas Marcos ha considerado que Moreno ha marcado un "camino": "Se te oye hablar y no te disfrazas de nada y se te nota un enamoramiento 'in crescendo' por Andalucía", que es el "poder andaluz que tú tienes". Le ha aconsejado que sea leal a su partido, "porque si no es leal con tu partido, no lo vas a ser con Andalucía": "Andalucía te está enamorando, no la dejes tirada".

Durante su intervención, ha elogiado a figuras como Manuel Clavero Arévalo, aunque cometió un "error gravísimo" cuando aceptó ser ministro con Adolfo Suárez, y al expresidente de la Junta Rafael Escuredo, al que su partido, el PSOE, "utilizó y lo tiró como un clinex usado". "Hay que reconocer que hicieron mucho por la autonomía", ha apuntado.