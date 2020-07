La COVID corre más que los caballos de Sanlúcar

El coronavirus también ha vencido a las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda. De nada parecen servir la efeméride redonda de su 175º aniversario, ni el empeño de la Sociedad de Carreras en celebrarlas a pesar de todo, a pesar de su tímida propuesta de organizar solo tres días sueltos en vez de los dos habituales ciclos de tres jornadas, y a pesar de haber presentado el cartel anunciador en Sanlúcar y en Sevilla hace solo una semana. La última palabra la tiene la Junta Local de Seguridad, que se reunirá el próximo martes para tomar la decisión, pero en la ciudad de la desembocadura del Guadalquivir parece que ya está todo el pescado vendido.

El propio Ayuntamiento acaba de emitir una nota en la que ya se anuncia que “la salud y la seguridad son las dos prioridades que se van a poner sobre la mesa”. “El alcalde ha pedido a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y técnicos de las diferentes áreas que participan –limpieza, movilidad e infraestructuras- que presenten los informes en los que muestren si existen las suficientes garantías de seguridad en prevención de la COVID-19, y en función de los mismos será la Junta local la que decidirá si habrá o no pruebas hípicas”, insiste el comunicado municipal.

El presidente de la Sociedad de Carreras, Rafael Hidalgo, ya debía de sospechar la poca predisposición del Consistorio, porque ha asegurado a este periódico que el alcalde sanluqueño, el socialista Víctor Mora, “ni siquiera sale porque le tiene mucho miedo al virus”. Prácticamente seguro de la decisión de la Junta local de Seguridad del próximo martes –“que nos dirán que no”-, Hidalgo ha lamentado ya que no prospere la propuesta de la entidad que él representa de dejar en la mitad el evento; que hubiera carreras solo los días 18, 21 y 28 de agosto y las dos primeras jornadas por la mañana temprano, sobre las 8.30 o las 9.00 horas, sin público y sin palcos.

El Ayuntamiento, en este sentido, ha avanzado ya que “en la reunión se tendrá muy cuenta la petición realizada ayer por la Junta de Andalucía, que incidió en solicitar a los consistorios que redoblen los esfuerzos en el control de la pandemia”. “Así”, continúa el comunicado municipal emitido hace solo unos minutos, “el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha pedido a las autoridades municipales que se eviten las aglomeraciones de personas, algo que evidentemente sería inevitable en unas pruebas tan importantes y con un carácter tan llamativo desde el punto de vista turístico como las centenarias carreras de caballos”. El Ayuntamiento sanluqueño asegura, en este sentido, que “no puede garantizar por sí solo en todos los extremos la seguridad y la necesaria prevención sanitaria en un evento que atrae a miles de personas”. “En Sanlúcar ya se han suspendido todos los eventos y fiestas”, continúan argumentando en la misma línea desde el Consistorio, “y, en la provincia, las carreras de motos de Jerez se harán sin público, y una fiesta tan internacional como los Sanfermines se ha suspendido, lo que da muestras de la dificultad de celebrar acontecimientos en los que se produzcan aglomeraciones”.

Indignación

Pero este discurso no parece convencer al presidente de la Sociedad de Carreras, que insiste en que el martes “pondremos sobre la mesa nuestra postura, aunque acataremos la decisión de quien tiene las competencias, que es el alcalde de Sanlúcar”, ha señalado. Rafael Hidalgo ha asegurado que tiene en su poder un informe de la Consejería de Medio Ambiente “autorizándonos a que hagamos las Carreras, pero recordándonos que la decisión última es del municipio”. “Pero es que el Ayuntamiento va a ir en contra no solo de la Junta de Andalucía, que es del PP, sino incluso contra lo que ha dicho el presidente del Gobierno, del mismo color político del Ayuntamiento [en alusión al PSOE] este pasado fin de semana: que la gente salga y se divierta”. Fuentes municipales, por su parte, han asegurado a El Correo de Andalucía, que “el pueblo de Sanlúcar, en general, no quiere que haya carreras este año; claro que hay miedo”.

Las únicas tres jornadas de esta edición tan atípica en la que estaban esperanzados hasta hoy los responsables de la Sociedad de Carreras habían sido incluidas en el calendario de la Asociación de Hipódromos Españoles, una vez consensuadas las fechas por sus miembros para encajarlas en la quiniela hípica Lototurf, lo que arrojaba unas importantes derivas económicas por las apuestas. La temporada hípica se había reanudado a comienzos de este mes con las primeras carreras a puerta cerrada en el hipódromo de San Sebastián.