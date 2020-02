La Gran Final del Falla ya tiene triunfadores

Estos fueron los premiados:

COROS

1º La colonial

2º Tócame

3º Creaciones S.A.

4º Al sonar las doce

CHIRIGOTAS

1º Los #Cadizfornia

2º No aguantamos más... vamos de impacientes

3º Los Geni de Cádi

4º Estrés por cuatro

COMPARSAS

1º Oh capitán, my capitán

2º La chusma selecta

3º Los encaidenaos

4º Los aislados

CUARTETOS

1º El cuarteto del more...

2º Vida y obra de Juan Carlos I, Bajo D

3º Cari, resiste



Canal Sur Radio y la ONCE conceden la 'Aguja de Oro' a la comparsa de Tino Tovar

Canal Sur ha dado a conocer en la madrugada de este sábado en el transcurso de la Gran Final del Falla a los ganadores de la Aguja de Oro 2020, que este año ha recaído en el tipo de la comparsa de Tino Tovar 'Oh capitán, my capitán'. El reconocimiento fue anunciado por Juan Manzorro, que mostró el trofeo que junto a la dotación económica recibirán los ganadores este próximo viernes.

La Aguja de Oro premia el mejor tipo de las agrupaciones que participan en el COAC. En esta ocasión el tipo de la comparsa ha sido confeccionado por la diseñadora gaditana María Jesús Bernal. El jurado ha reconocido la idea original y el diseño de Ras Artesanos, que ha elaborado asimismo la escenografía, las máscaras y los cetros, según ha informado la RTVA en una nota de prensa.

'Oh capitán, my capitán' recibirá los trofeos que acreditan el premio y 3.011 euros en metálico, dotación que corre a cargo de la ONCE. Canal Sur Radio lleva 30 años entregando La Aguja de Oro, un galardón al que la ONCE se incorpora en 2015 para destacar la importancia que supone para las personas invidentes la descripción detallada que hace la radio de los tipos que lucen las agrupaciones que pasan por el escenario del Teatro Falla.

El premio fue creado en 1991 y la primera agrupación ganadora fue el coro mixto 'La jaima'. Además, la comparsa de Tino Tovar ha resultado este año la triunfadora del certamen en su modalidad. El acto de entrega de la 'Aguja de Oro' será el viernes 27, a partir de las 21,00 horas, en la gaditana Plaza de San Francisco.