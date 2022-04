La historia interminable del albergue para inmigrantes de Lepe

Según ha informado el Consistorio en su web oficial, ya se han dado comienzo a las obras de reforma del edificio municipal ubicado en el polígono El Chorrillo, tras llevar más de diez años terminada su estructura y ocupado por inmigrantes que acuden a la recogida de la fresa o la naranja y no tienen alojamiento en el municipio.

No obstante, las plazas con las que contará el albergue no serán suficientes para acoger a todas las personas que malviven en los asentamientos de inmigrantes en la localidad, además de que, al funcionar como albergue, estará concebido para acoger a las personas que vivan en él por un tiempo determinado, no durante toda la campaña agrícola que motive su desplazamiento al municipio.