La Junta rechaza las “imposiciones” y espera que el Gobierno “rectifique”

En esa línea, ha criticado que “el Gobierno no asume sus competencias”, por ejemplo, en cuestiones como la “movilidad” y la posibilidad de decretar “cierres perimetrales” en municipios con alta incidencia del coronavirus, pero, a la vez, “invade las de las comunidades autónomas”. “Un disparate”, ha opinado Elías Bendodo.

“No debe ser así”, ha subrayado el consejero de la Presidencia, quien ha señalado la “paradoja” de que, “aparte de no consensuar, de la falta de diálogo y de la oposición que desde Andalucía tenemos a las medidas, que no vamos a poner en marcha, evidentemente, porque tenemos nuestro propio plan, es que el Gobierno intentó” en el referido Consejo Interterritorial “regular sobre competencias autonómicas”, y “las comunidades, con el fin del estado de alarma, le pedimos al Gobierno que regulara sobre sus competencias, y nos dijo que no”.

Ha añadido que el Gobierno “ha demostrado en esta pandemia que acierta cuando rectifica, y ha rectificado en muchísimas ocasiones, por lo que volveremos a ver que tendrá que rectificar e intentar consensuar con las comunidades autónomas esta salida definitiva del túnel”.

Además, ha subrayado que el “plan de fases, horarios y aforos” que plantea el Ministerio de Sanidad “ya lo viene aplicando Andalucía desde el fin del estado de alarma”, de forma que en esta comunidad “vamos a seguir aplicando nuestras normas”, según ha reiterado Bendodo, que ha defendido que “los que estamos en el territorio conocemos mejor que nadie cómo solucionar este fin de la pandemia”.

El consejero portavoz ha dicho que “no podemos entender de otra manera que como sugerencias” lo que plantea el Gobierno, y “no como imposiciones que no podemos aceptar” y “no vamos a aceptar”, según ha remarcado antes de defender que “desde Andalucía hemos demostrado capacidad desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, y también con la vacunación”, en el que “vamos a un ritmo muy importante”.

Según ha comentado, en el Consejo Interterritorial, desde la Junta de Andalucía, “con toda la lealtad institucional y educación” posibles, le dijeron al Gobierno “que no podíamos aceptar una imposición, y sobre una cuestión que ya venimos regulando nosotros desde el fin del estado de alarma”, y “le reprochamos que, sobre donde Andalucía tiene problemas, que es en el cierre perimetral de los municipios que tienen una alta incidencia de contagios, el Gobierno no nos ha dado una herramienta para hacerlo, y nos obliga a ir a los tribunales superiores de justicia para hacerlo porque no asume sus competencias”.