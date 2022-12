«La lucha entre pública y concertada es estéril y ficticia»

Publicamos hoy en El Correo de Andalucía la segunda y última parte de la entrevista con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional es especialista en Derecho Europeo y ha realizado todos los estudios de Doctorado en Derecho Público. Entre 1991 y 1994 se especializó en Derecho Comunitario en las universidades de Sevilla, Glasgow y Lieja. Entre 1993 y 1994 realizó prácticas en el departamento de Derecho Comunitario del bufete Maclay, Murray & Spens en las oficinas de Glasgow, Edimburgo y Bruselas. Desde enero de 2019 hasta julio de 2022 estuvo al frente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico , hasta la jura de su actual cargo al frente de Educación. Por primera vez, la consejería incluye, en una de sus direcciones generales, a la educación concertada. Hay mucha esperanza dentro del sector. ¿Es un mero guiño o una apuesta de la consejería por ese 20% de las familias andaluzas que eligen estos centros? Lo hemos incluido en el nombre de la dirección general de planificación, que ya se ocupaba de la red concertada. Que aparezca y se visibilice es lo natural, porque son parte del sistema educativo público como recoge la Ley Andaluza de Educación. Seguramente los sucesivos gobiernos socialistas en Andalucía han actuado con cierto complejo que les ha hecho caer en una incoherencia llamativa respecto a la red concertada. Este Gobierno del cambio no tiene ninguno, y siempre va a apostar por mejorar la formación de todos nuestros alumnos, estén en el centro que estén porque así lo decidan libremente sus familias, y en el caso de los concertados son más de 300.000 en Andalucía. El artículo 3 de la LEA habla de educación pública incluyendo a los centros de titularidad pública y los centros de titularidad concertada. ¿Está entre sus objetivos que ambas redes educativas tengan la igual financiación y dotación de recursos económicos y humanos? La Ley de Educación de Andalucía establece que la red concertada forma parte del sistema educativo público y por normativa básica estatal, los derechos y obligaciones tanto por parte de la administración como por la titularidad del centro privado quedan determinados en el régimen de conciertos, que por tanto es el marco regulador. Desde que llegamos al Gobierno, lo que siempre hemos hecho es trabajar para mejorar la calidad de la formación de todos nuestros alumnos, y que tengan éxito en el sistema educativo. Hemos dado pasos para mejorar los recursos para el alumnado, incluyendo a los centros concertados por primera vez en programas que suponen más recursos humanos y materiales y especialmente los destinados al alumnado más vulnerable. Y seguiremos avanzando en esa senda, colocando siempre el foco de las políticas en primer lugar en el interés del alumnado de todos los centros. ¿Ampliaría la dotación de conciertos para mejorar la propuesta de los centros concertados y hacer posible que las familias que elijan un centro y un ideario no tengan que abandonarlo por razones económicas, incluido los Bachilleratos o nuevos ciclos de FP? Concertaremos donde sea necesario para atender las necesidades del sistema. Antes de que un estudiante se quede sin plaza, porque nuestra velocidad en los procedimientos, a pesar del enorme crecimiento que estamos experimentando, no sea suficiente para cubrir toda la demanda. En la misma medida, si tenemos plazas vacías en centros públicos en la misma zona, por un principio de eficiencia y eficacia en la inversión de los recursos públicos de los andaluces, no podemos aumentar los conciertos. Desgraciadamente, debido al drama social que supone la caída tan brutal de la natalidad, ya casi no tenemos problemas de plazas en la mayoría de los centros, ni en los públicos ni en los concertados, en la enseñanza obligatoria. ¿Ve estéril la lucha entre pública y concertada? Absolutamente estéril y además ficticia, porque no existe una confrontación ni entre las redes ni entre las familias que eligen libremente una u otra, como así protege la Constitución.

¿Son complementarias?



Son redes complementarias dentro de un modelo que funciona, y lo que nos toca es trabajar para mejorarlo. Este Gobierno de Andalucía va a poner el foco, como he dicho, en conseguir que Andalucía tenga una educación de calidad que sea referente en España y en el mundo, y en ese objetivo todos sumamos, todos somos importantes y nadie sobra.



Cambiemos de asunto. A pesar de lo anunciado, la LOMLOE ha entrado con fuerza en los centros y la situación es de desazón ante los numerosos cambios que ésta trae consigo. ¿Cómo va a seguir amortiguando Andalucía su impacto?



Como ley orgánica es de obligado cumplimiento, una ley aprobada sin consenso y sin diálogo que cercena valores fundamentales como la cultura del esfuerzo, que toma el camino de la rebaja de la exigencia y de los conocimientos con el único fin de maquillar las estadísticas. En Andalucía vamos a mejorar, dentro del margen de actuación que tenemos, una ley que en muchos aspectos no es acertada para el futuro de nuestros jóvenes. Vamos a reforzar las materias fundamentales en la parte autonómica del currículum: Matemáticas, Lengua Española y Lengua Extranjera; y también los contenidos de aquellas asignaturas en las que la LOMLOE ha llevado a cabo un auténtico vaciado, como en Historia de España, Filosofía, Valores... Los centros educativos van a tener claro que Andalucía va a defender la cultura del esfuerzo y el respeto al trabajo de los docentes, porque estamos de acuerdo en que necesitamos que nuestros estudiantes interioricen el valor del sacrificio, del compromiso, del respeto, no solo para tener éxito en el sistema educativo, sino en la vida. Vamos a apoyar a los docentes facilitándoles también criterios claves a la hora de tomar decisiones.





¿Por qué no ha hecho cambios estructurales dentro de las direcciones generales y sigue confiando, prácticamente, en la gran mayoría de los cargos intermedios de Cs en Educación?



Hemos hecho cambios que entendía necesarios, como por ejemplo incorporar una segunda secretaría general que nos permite potenciar la especialización de los centros directivos, en la viceconsejería y en algunas direcciones generales. También hemos renovado a los ocho delegados y delegadas territoriales. Otros han venido motivados por situaciones personales. El objetivo siempre ha sido dar el impulso que necesitamos para cumplir con los enormes retos que tenemos por delante y las tareas que nos ha encomendado el presidente Juanma Moreno. Asumí esta responsabilidad después del gran legado que nos dejó mi compañero y amigo Javier Imbroda, cuyo éxito estuvo también en su capacidad para crear un equipo de trabajo que ha funcionado bien, después de superar, como todo el Gobierno, esa durísima experiencia de gestionar una pandemia. A la hora de conformar el equipo lo que he tenido en cuenta es el trabajo desarrollado, la capacidad, la experiencia y el compromiso.



¿Abandonaremos, algún día, el vagón de cola del fracaso y el abandono escolar temprano o la inversión por alumno en educación?





Estamos en el camino. Andalucía ha reducido en más de 4 puntos el abandono escolar temprano desde que estamos en el Gobierno. Supone el mayor descenso de toda la serie histórica y por primera vez estamos por debajo del 20%, en concreto en el 17%. Son datos que hizo públicos el Ministerio de Educación y FP. Estando sin duda lejos del objetivo, es un paso importante. Es el resultado de la mayor inversión de un Gobierno andaluz en la educación pública, de reforzar las plantillas docentes, que son las más amplias que hemos tenido en toda la historia, de apostar por aumentar de forma exponencial los recursos para la transformación digital, por la formación de los docentes, por hacer de la Formación Profesional y la Educación Especial líneas estratégicas. En el presupuesto de 2023 la educación contará casi con 2.200 millones más que en el último presupuesto socialista. Supone un crecimiento del 34%, que no tiene precedentes. Vamos a potenciar dos herramientas que son fundamentales ante el fracaso escolar y el abandono escolar temprano, como son el fomento de la lectura y la formación profesional básica. La lectura está directamente relacionada con la comprensión lectora, un pilar básico para el éxito educativo. En el nuevo currículum andaluz vamos a incorporar 2,5 horas de lectura planificada y obligatoria en Primaria y Secundaria desde el próximo curso.



¿Cómo podría reducir la excesiva carga burocrática del profesorado andaluz?



Tengo que decir que existe unanimidad en este tema entre los docentes, los agentes sociales, la comunidad educativa y en el Gobierno andaluz. Los docentes tienen que estar centrados en su práctica docente y en mejorar el aprendizaje del alumno, y no rellenando papeles. Esta desburocratización va en paralelo a las iniciativas diseñadas por el gobierno de la Junta de Andalucía para la simplificación administrativa. En el seno de la Mesa Sectorial de Educación ya hemos iniciado los trabajos con el fin de analizar las propuestas que toda la comunidad educativa nos ha ido remitiendo para reducir la burocracia. Esta simplificación tendrá cinco vías principales: la simplificación de documentación y memorias, para reducir tanto el número de documentos como la extensión de los mismos para centrarnos en las cuestiones importantes; la revisión de procedimientos para evitar duplicidades y eliminarlas y mejorar la eficiencia; la automatización de procedimientos vía Séneca, porque esa mejora de los procedimientos debe ir acompañado de herramientas que sean útiles y sencillas; el impulso de la administración electrónica, en la que ya se han dado grandes pasos en procesos como la escolarización, la comunicación con las familias o el proceso de oposiciones, pero es necesario seguir mejorando; y, por último, la coordinación administrativa entre todas las Administraciones, alumnado y familias.



¿Adelantaría el calendario escolar para no acabar a finales de junio?



No hemos tenido ninguna propuesta en ese sentido. Si hay un consenso previo en la comunidad educativa, como hacemos siempre, lo estudiaríamos.



Por último, ¿cuál es la mayor amenaza actual de la educación andaluza?



Creo que hay motivos suficientes para afrontar los grandes retos de nuestra educación con un optimismo responsable. Tenemos la gran oportunidad de sentar las bases de una educación andaluza que sea referente y protagonista en la transformación de nuestra tierra. Nuestros centros educativos están jugando un papel clave para proporcionar las herramientas que permitan a nuestros niños y niñas explorar y desarrollar todo su talento y capacidades. Tenemos los mejores docentes y debemos acompañarles cada día en esa tarea tan trascendente que desarrollan, porque tienen el futuro de Andalucía en sus manos. Desde la administración, con recursos, y desde las familias colaborando en poner en valor su trabajo, sembrando los valores de respeto, esfuerzo y compañerismo. La educación es una responsabilidad compartida y tenemos la convicción de que Andalucía puede y va a tener el mejor sistema educativo del país. Hay un tema que me preocupa especialmente, y es el de la necesaria alfabetización digital para el buen uso, el uso responsable de las redes sociales y la tecnología. El mundo digital va a un ritmo vertiginoso, con acceso a todo tipo de contenidos, y me preocupa que en la sociedad en general no le demos la suficiente importancia a esa alfabetización como herramienta de protección y prevención, que actúa además en beneficio de la mejora de la convivencia escolar y en definitiva para conseguir una sociedad sana y responsable.