Las cuarentenas a turistas extranjeros «condenaría» al sector turístico andaluz

La décima videoconferencia entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos ha vuelto a poner sobre la mesa las tensiones en ciertos temas entre los mandatarios regionales y Moncloa, como las cuarentenas a turistas internacionales, que deberán cumplir catorce días sin poder salir de su alojamiento turístico al entrar en territorio español.



Para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, esta decisión “no ha sido del todo reflexionada ni hablada con el sector”. El máximo mandatario andaluz, asimismo, ha pedido al gobierno central que, en el tema turístico, “es importante hacer pedagogía”.



Moreno entiende y comparte que el Ministerio de Sanidad tenga “razones fundamentadas para ello”, pero insiste en que “hay que trabajar con el sector turístico para buscar fórmulas alternativas”.



Dinamizar el sector



Además, el máximo mandatario regional ha añadido que si bien la medida “pretende hacer que haya ciertas garantías sanitarias ante posibles contagios” ve que otros países del entorno como Francia, Reino Unido, Alemania o Portugal “no están estableciendo cuarentenas, sino otro tipo de fórmulas que permiten tener esa garantía sanitaria de evitar contagios importados, pero al mismo tiempo, la capacidad de dinamizar y recuperar el turismo en nuestra comunidad”.



A este respecto, la isla italiana de Sicilia ha anunciado una medida novedosa diferente consensuada con sectores turísticos locales que consiste en bonificar la mitad del billete de avión del turista extranjero que visite este destino transalpino.



“Ha faltado imaginación, mucho dialogo y fijarse en lo que nos dice la comisión europea”, aseveraba Moreno en rueda de prensa. El órgano comunitario aboga por realizar pasarelas sanitarias, algo por lo que apuesta Andalucía ya que, como indicaba el presidente autonómico, “imponer cuarentenas en la segunda potencia turística del mundo es condenarnos a no tener turismo internacional”.



Moreno Bonilla afirmaba que “a mí me dicen que voy a ir a un país en el que el destino que me espera es encerrarme catorce días en el hotel o en el apartamento turístico y evidentemente no iría”. Por último, concluía diciendo que “si queremos reflotar, tenemos que conseguir equilibrio entre garantías sanitarias y, al mismo tiempo, actividades económicas”, ya que “hay cientos de miles de personas pendientes de esas decisiones de las que depende su comida. Así que hay que tomarlas con mucha cabeza”, apostilló.