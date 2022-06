Las elecciones, espejo del cambio o del retorno

El Frente Popular y la Izquierda según el siglo XXI se hallan frente a frente aunque algunos parece que no se han enterado del siglo en el que viven y, aunque el mundo está en una situación peligrosa de autodestrucción, la estructura globalista de los negocios y el avance tremendo del armamento nuclear colocan al humano en la inconveniencia de seguir haciendo idioteces y jugando con fuego. Pero quién sabe, nuestra especie es nueva en la evolución y no hace exactamente lo que quiere, lo del libre albedrío es sólo abstracción intelectual y mística que la realidad puede echar del todo por tierra.

No pasa nada por el hecho de que las izquierdas y las derechas estén frente a frente, oros países siguen nadando sobre aguas bipartidistas simplonas. Además, España es plural no sólo en su estructura de partidos sino en el seno de cada uno de esos partidos. La fuerza nacionalista en España es muy particular y original, si acaso Irlanda se acerca a ella en lo que a representación política de consideración se refiere.

Si contamos al presidente preautonómico, el entrañable Plácido Fernández Viagas, que lo fue entre 1978 y 1979, al que, estando yo en Radio 80, tuve ocasión de hacerle la última entrevista de su vida, en Andalucía hemos tenido como máximos mandatarios a Rafael Escuredo (PSOE, presidente entre 1982 y 1984), José Rodríguez de la Borbolla (PSOE, 1984-1990), Manuel Cháves (PSOE, 1990-2009), José Antonio Griñán (PSOE, 2009-2013), Susana Díaz (PSOE, 2013-2018) y José Antonio Moreno Bonilla (PP, desde 2018 hasta los comicios de hoy, en principio), en un periodo que abarca por tanto desde 1978 hasta nuestros días.

Casi todos los gobiernos del PSOE lo fueron por mayoría absoluta de los diputados de este partido. Las excepciones llegaron en la VI Legislatura (2000-2004) donde el gobierno fue de coalición entre el mayoritario PSOE y el entonces llamado Partido Andalucista (PA) que alcanzó dos consejerías bastante “simbólicas”: Relaciones Institucionales y Turismo y Deporte. El PSOE recuperó el dominio político absoluto hasta la IX Legislatura (2012-2015) en que IU se coaligó con los socialistas logrando una vicepresidencia (Diego Valderas) y de nuevo la consejería de Turismo. Se da la circunstancia de que, tras el paso por San Telmo, el PA inició su descenso hasta desaparecer en 2015 y IU comenzó una decadencia que la ha llevado a coaligarse con pequeños partidos de la izquierda extraparlamentaria o a cobijarse bajo el nombre de Podemos. Por su parte, la decadencia del PSOE comienza con las presidencias de Chaves y Griñán, se acentúa con Susana Díaz y hoy veremos lo que dicen los electores.